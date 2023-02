Die Intersport Austria Gruppe mit Zentrale in Wels umfasst 104 Händler an über 280 Standorten. Im Geschäftsjahr 2021/22 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 631 Millionen Euro. Intersport Austria betreut mehr als 1,8 Millionen Kunden und zeichnet neben Österreich auch für die Märkte in den Nachbarländern Tschechien, Slowakei sowie Ungarn verantwortlich.



„In Wels laufen alle Fäden zusammen und die Anforderungen an die Logistik steigen. Diesen Bereich zu erweitern und zu automatisieren war der nächste logische Schritt. Bei TGW kommt von Hardware und Software bis hin zur Inbetriebnahme und Anwenderschulungen alles aus einer Hand. Das Gesamtpaket passt und das war ausschlaggebend für den Zuschlag“, sagt Alois Grüblinger, Geschäftsleiter Operations Intersport Austria.



Um das kontinuierliche Wachstum bei Kunden und Bestellungen auch in den Intralogistik-Prozessen abbilden zu können und eine schnelle Lieferung sicherzustellen, erweitert Intersport Austria sein bestehendes Distributionszentrum. Die Automatisierung soll nicht nur eine deutliche Leistungs-, Kapazitäts- sowie Flexibilitätssteigerung ermöglichen, sondern auch mehrere kleine Lager effizient an einem Standort zusammenführen.



Dafür errichtet TGW ein vier-gassiges Shuttle-System, das dank dreifachtiefer Lagerung für maximale Lagerdichte sorgt und die zur Verfügung stehende Fläche optimal nutzt. Aufträge werden an sechs PickCenter One Kommissionier-Arbeitsplätzen zusammengestellt, die Versandkartons automatisch von TGW-Robotern aufgerichtet bzw. gedeckelt und anschließend zum Warenausgang transportiert. Das TGW Warehouse Management System (WMS) plant, steuert und überwacht sämtliche Prozesse und ist an das Warenwirtschaftssystem von Intersport angebunden.



„Wir freuen uns sehr, dass Intersport Austria auf das Intralogistik-Know-how und die Erfahrung von TGW vertraut“, betont Johann Steinkellner, CEO TGW Central Europe. „Entscheidendes Kriterium im Projekt ist unsere Software-Expertise. Das TGW WMS löst das bestehende System von Intersport ab – und das sowohl für den automatischen als auch für den manuellen Anlagenteil.“