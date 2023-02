Prodrive will das neue Logistikzentrum mit einer Lagerfläche von mehr als 20.000 Quadratmetern bis Herbst 2022 vollständig in Betrieb nehmen. Das Herzstück des Lagers wird eine ganzheitliche Logistiklösung mit einer Flotte von 14 autonomen mobilen Robotern (AMR) und acht automatisierten Schmalgangstapler vom Typ EKX 516ka sein. Alle Fahrzeuge sind über das Jungheinrich Logistik-Interface an das Jungheinrich WCS, das die Transportbewegungen im Automatiksystems steuert, angebunden.



Der Materialfluss wird durch die Kombination von AMRs in der Vorzone als verbindendes Element zur Kommissionierung und AGVs im Regalbereich automatisiert. Dabei ver- und entsorgen die Arculee die beiden Automatiklagerbereiche mit Paletten und transportieren diese im Goods-to-person-Prinzip auf Kommissionierstationen, wo sie manuell kommissioniert werden.



„Mit dem Projekt bei Prodrive unterstreichen wir unsere Kompetenz auf dem Gebiet der Automatisierungslösungen. Besonders freuen wir uns, dass wir bei den mobilen Robotern auf das Modell Arculee S unseres neuen Jungheinrich Familienmitglieds Arculus setzen können“, so Markus Heinecker, Vice President Automated Systems AGV bei Jungheinrich.

Im November hatte Jungheinrich den Kauf der Münchner Robotik-Experten Arculus verkündet. Mit dem Start-up-Unternehmen baut Jungheinrich sein Automatisierungsportfolio gezielt aus. „Die Nachfrage nach AMR steigt aufgrund des starken Wachstums insbesondere im E-Commerce kontinuierlich“, so Heinecker.



„Flexibilität in der Lieferkette ist heute ein entscheidendes Kriterium für wirtschaftlichen Erfolg. Für uns bedeutet das: Wir müssen Waren schneller, effizienter und fehlerfreier kommissionieren. Das Automatisierungskonzept von Jungheinrich mit seiner Mischung aus innovativer Robotik und klassischen AGV erfüllt all diese Anforderungen. Zudem ermöglicht es weitere Optimierungen zu einem späteren Zeitpunkt“, so Mark Menting, Global Process Owner Logistics bei Prodrive Technologies.