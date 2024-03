In der Kategorie „Software, Kommunikation, IT“ ging der Preis an das deutsche Unternehmen Logistics Reply für die erste bidirektionale Open AI-Sprachsteuerung für Warehouse Management Systeme LEApedia.



Die KI-Anwendung ist eine bidirektionale Open AI-Sprachsteuerung für Warehouse Management Systeme. Der intelligente Chatbot reagiert auf Befehle und Fragen in natürlicher Sprache. Die Anwendung ist als Modul LEApedia in die Cloud-native SaaS-WMS-Lösung LEA ReplyTM integriert. Über die intelligente Suchfunktion können Benutzer mit natürlicher Spracheingabe beispielweise nach Begrifflichkeiten oder Prozessbeschreibungen suchen, um sich im System leichter und schneller zurechtzufinden.



Das Modul lässt sich in kürzester Zeit integrieren und bei laufendem Betrieb spezifisch auf die jeweiligen Kundenanforderungen und Softwareumgebungen zuschneiden. Der intelligente Chatbot LEApedia bietet den Mitarbeitern die Möglichkeit, sofort Antworten auf Fragen zu Prozessen, Fachterminologien, Systemkonfigurationen und mehr zu erhalten. Sie verlieren dadurch keine Zeit mit manueller Suche, sondern erhalten die benötigten Informationen unverzüglich auf einen Blick. Die präzisen und konsistenten Ergebnissen reduzieren potenzielle menschliche Fehler deutlich.



Ein weiterer Vorteil: Das Programm erkennt nicht nur Eingabefragen in natürlicher Sprache; es antwortet auch in natürlicher Sprache und verzichtet auf Fachchinesisch. Damit ist es für jeden Benutzer unabhängig von seiner Qualifikation und seinen Sprachkenntnissen verständlich. Das spart viel Zeit und ermöglicht effiziente Arbeitsabläufe. Diese Benutzerautonomie reduziert zudem den Bedarf an Umschulungen und Supportanfragen und sorgt insgesamt für mehr Produktivität.