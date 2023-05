Ob Jack & Jones, Only oder Vero Moda, Bestseller ist ein internationales Modeunternehmen mit weltweit 18.000 Mitarbeitern - und damit eines der größten europäischen Bekleidungsunternehmen. Mit mehr als 20 Fashion Marken bietet Bestseller weltweit ein breites Spektrum an Kleidung und Accessoires.



Im Geschäftsjahr 2021/2022 verzeichnete der skandinavische Modekonzern einen Umsatzanstieg um 33 Prozent. Heute sind die Produkte in 70 Ländern der Welt verfügbar. Über den Großhandel werden mehr als 17.000 Multi-Marken-Stores und Kaufhäuser beliefert. Weltweit gibt es etwa 3.000 Einzelhandelsgeschäfte der Marke Bestseller in 32 Ländern. Bestseller besitzt etwa 2.400 dieser Stores, während die anderen Geschäfte von Partnern betrieben werden.



Aufgrund der steigenden Nachfrage und zur Sicherstellung der Lieferstandards wurde am Logistik-Standort Taulov in Dänemark ein bestehendes Logistikzentrum automatisiert. Als automatisches Nachschublager setzte man auf ein Exotec-System, das für rund 51.000 Tablare ausgelegt ist. Um die hohe Performance der Anlage zu gewährleisten, wurden 79 Skypod Roboter eingesetzt, die für die Lagerung und den Transport der Tablare zum Kommissionierer zuständig sind.



"Ein großer Erfolg des Projekts ist die Implementierung eines kompletten Exotec-Lagersystems, eines neuen Lagerverwaltungssystems und der Lagersteuerungssysteme in weniger als einem Jahr. Es ist ein großartiges Beispiel für die gute Teamarbeit zwischen Systemintegrator Klinkhammer, Exotec und Bestseller“, erklärt Jakob Skødt Larsen, Product Owner bei Bestseller TECH.