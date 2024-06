Der Bereich Pharmalogistik nimmt in der Schachinger Logistik Gruppe eine strategisch wichtige Rolle ein. Sie verzeichnete in den letzten Jahren ein kontinuierliches Wachstum im Bereich Pharmalogistik. Im Jahr 2023 wurde ein neuer Lagerstandort in Stockerau eröffnet, im Mai 2024 folgte ein weiterer Standort in Bruck an der Leitha. Dieser bietet auf einer Lagerfläche von 12.830 m² mehr als 24.000 Palettenstellplätze.