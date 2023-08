Bluebotics hat kürzlich mit ANT everywhere eine Produkterweiterung auf den Markt gebracht, um die Herausforderungen zu überwinden, denen AGVs und AMRs im Freien ausgesetzt sind: Dort gibt es nämlich weniger dauerhafte Merkmale, an denen sie sich orientieren, und damit sicher navigieren können.



Es ermöglicht sowohl AGV als auch AMR nun, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich effizient zu navigieren. Bisher mussten die Fahrzeughersteller entweder Ad-hoc-Navigationszusätze verwenden oder zusätzliche Infrastruktur im Außenbereich bereitstellen, um die Navigation zu ermöglichen. Beide Lösungen erforderten individuelle Anpassungen und waren daher teuer und komplex in der Umsetzung.



ANT everywhere löst dieses Problem durch die Kombination von GNSS mit kinematischer Echtzeit-Positionierung (RTK) für die Navigation im Freien. So entsteht ein nahtloses Indoor-Outdoor-Navigationssystem, das den Einsatz von AGVs und AMRs im Freien ebenso robust und präzise macht wie in Innenräumen.

"Bis heute waren Anwendungsfälle wie der Transport von Bauteilen oder Fertigwaren von einem Gebäude zum anderen für AGVs und AMRs kein einfaches Unterfangen. Mit ANT everywhere ändert sich das", sagt Bluebotics-CEO Nicola Tomatis. "Diese eng integrierte Produkterweiterung ermöglicht es den Herstellern, neue und robuste 'ANT-gesteuerte' Fahrzeuge anzubieten, die präzise und schnell zu installieren sind und in jeder Umgebung die erwartete Leistung erbringen."



ANT everywhere funktioniert, indem es die Datenquelle für die Navigation auswählt, die für die jeweilige Umgebung am besten geeignet ist: Innerhalb von Gebäuden verwendet das System Odometrie-, Trägheitsmess- und Laserscannerdaten; bei Übergängen ins Freie werden GNSS-Daten hinzugefügt; und im Freien, wo weniger oder keine permanenten Merkmale vorhanden sind, erhalten GNSS-Daten höchste Priorität.