Die Anforderungen an die Logistik ändern sich rasant. Getrieben durch E-Commerce, Globalisierung und Relokalisierung ist es wichtig, als Unternehmen flexibel zu sein. Dabei stellt sich auch immer wieder die Frage nach der Effizienz der innerbetrieblichen Logistik. Als Allheilmittel der Effizienzsteigerung wird dabei gemeinhin die Automatisierung angesehen.



„Man kann durchaus sagen, dass der Trend zur Automatisierung gegeben ist, vor allem in der DACH-Region und den so genannten Hochlohnländern. Wir sehen auch, dass sich Unternehmen neben den klassischen Methoden - also dem automatischen Hochregal- und dem automatischen Kleinteilelager – auch verstärkt den operativen Prozessen zuwenden. Es sind die komplexeren Situationen, die nach wie vor von Menschen verrichtet werden und aktuell noch schwer automatisierbar sind. Dort gibt es verstärkt ein Zusammenspiel Mensch-Maschine: Das Picken, Herausgreifen, Aussuchen etc. aus Regalen beispielsweise. Und auch die aktuelle Covid19-Situation hat gezeigt, wie schwierig es werden kann, ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung zu haben, was die Automatisierung natürlich begünstigt“, erklärt Martin Schmid, einer der Geschäftsführer des Logistikberaters Econsult, im Gespräch mit dispo.



Automatisierung ist ein Treiber für die Beschleunigung von Logistikprozessen. Doch wie sieht der aktuelle Stand in puncto Automatisierung in Unternehmen aus? Wie ausgeprägt ist das Bewusstsein für das Optimierungspotenzial und die Bereitschaft, in entsprechende Lösungen zu investieren? Und welche Gründe sprechen laut den direkten Verantwortlichen für oder gegen eine Automatisierung? Unitechnik hat diese und weitere Fragen 100 Unternehmen im Rahmen der Umfrage „Automatisierung in der Intralogistik“ gestellt.



Dabei sind die verschiedenen Prozessbereiche bei den teilnehmenden Unternehmen derzeit noch hauptsächlich manuell organisiert. Das gilt insbesondere für den Wareneingang und die Verpackung. Schlusslicht hinsichtlich der Automatisierung ist der Bereich Verladen, der in 85 Prozent der Unternehmen manuell abäuft. Der am stärksten automatisierte Bereich ist aktuell die Lagerung, mit Abstand gefolgt von Transport und Kommissionierung.



Doch auch bei der Lagerung liegt der Anteil der Vollautomatisierung lediglich bei rund 35 Prozent; zwei Drittel der Unternehmen setzen auf teilautomatisierte oder manuelle Prozesse. Das Fazit: Es herrscht Nachholbedarf.



Der Geschäftsführer der heimischen Econsult und Vizepräsident der Bundesvereinigung Logistik Österreich (BVL), Jürgen Schrampf, erklärt dabei, welche Automatisierungsmöglichkeiten Unternehmen im Lager überhaupt haben: „Es gibt eine große Bandbreite möglicher Lagertechnologien, also Hochregal-, Kleinteilelager, Shuttle-Lager etc., leistungsfähige Sortiertechnologien und Sortersysteme und vielfältige Lösungen im Bereich der Kommissioniertechnologien. Bei Automatisierung geht es natürlich auch um die Anbindung der einzelnen Bereiche und den Transport, also Fördertechnik oder beispielsweise der Einsatz von automated guided vehicles (AGVs).“



Und in welchen Bereichen kommt eine Erhöhung des Automatisierungsgrades für die von Unitechnik befragten Unternehmen infrage? Die Antwort lautet: hauptsächlich in der Lagerung und der Kommissionierung, weniger bei Transport, Wareneingang und Verpacken.



Auch hier ist Automatisierung am wenigsten beim Verladen, dem aktuell am stärksten manuell geprägten Bereich, gefragt. Die Gründe für bzw. gegen eine (Teil-)Automatisierung der Prozessschritte lassen sich in Kosten und Prozesseffizienz gliedern. Die meisten Teilnehmenden sehen sie als geeignete Maßnahme, um Betriebskosten zu reduzieren, Fehlerquoten zu verringern und Lagerkapazitäten zu erhöhen. Dagegen sprechen wiederum hohe Investitionskosten und eine geringere Flexibilität.