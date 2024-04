Siemens-Manager Ignacio Moreno findet große Worte für die neue Lösung für Intralogistik-Fulfillment: „Wir freuen uns, gemeinsam mit Universal Robots und Zivid eine bahnbrechende Lösung für die Intralogistik einzuführen", so der Business Development Manager bei Siemens. „Wir nutzen fortschrittliche Bildverarbeitung mit kollaborativer Robotik und unserer Simatic Robot Pick AI. Entstanden ist eine Anwendung, mit der Nutzer mühelos in jeder Umgebung automatisiert kommissionieren.“



Denn moderne Fulfillment-Zentren zeichnen sich durch den automatisierten Transport großer Mengen und Varianten von Lagerhaltungseinheiten (SKUs) aus. Die Lösung soll es Unternehmen aus dem Logistik- und E-Commerce-Sektor ermöglichen, Artikel in diesem Materialfluss unabhängig von Form, Größe und Trübung oder Transparenz, automatisiert zu kommissionieren.



„Es gibt ein enormes Potenzial und eine große Nachfrage nach Automatisierung in Fulfillment-Zentren und der E-Commerce-Branche. Unsere Anwendung lässt sich einfach nutzen und integrieren“, sagt Daniel Friedman, Global Director, Strategic Partnerships bei Universal Robots. „Die Kooperation mit Siemens und Zivid zeigt, wie wir unsere Roboterplattform immer mehr mit KI-Technologien verknüpfen."



Die Lösung kombiniert folgende Technologien:



- Simatic Robot Pick AI von Siemens - eine vortrainierte, auf Deep Learning basierende Bildverarbeitungssoftware, die Roboter dazu befähigt, Aufgaben auszuführen, die bisher manuell bewältigt wurden.

- Der UR20 von Universal Robots - mit seiner langen Reichweite und seinem kompakten Design hebt er selbst schwere Objekte über ausgedehnte Arbeitsbereiche hinweg zuverlässig. Sicherheitsstandards werden dabei eingehalten. Die Lösung funktioniert ebenso nahtlos mit den anderen UR-Modellen.

- Die 2+ M130 von Zivid ist die erste 3D-Kamera, die selbst transparente und durchsichtige Gegenstände zuverlässig erfassen kann. Dies ermöglicht es, anspruchsvolle Greifaufgaben im E-Commerce und Fulfillment-Bereich zu automatisieren.



„Indem wir unsere 3D-Kamera mit den Technologien von Siemens und UR kombinieren, entsteht eine robuste Lösung, die den dynamischen Anforderungen der Logistik- und E-Commerce-Branche gewachsen ist", sagt Amy Landau, Product Marketing Engineer bei Zivid. „Durch unsere Zusammenarbeit machen wir es wirklich jedem möglich, zuverlässig automatisiert zu kommissionieren.“