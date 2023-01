Unternehmen streben danach, dedizierte Barcode-Scanner durch Smartphones zu ersetzen. Sie wollen von Vorteilen wie niedrigeren Gesamtbetriebskosten und Multifunktionsfähigkeiten profitieren und Mitarbeitende mit modernen Arbeitsgeräten ausstatten, die sie auch privat nutzen dürfen. Solche COPE-Strategien (Corporate Owned, Personally Enabled) sind wichtig, um Personal für den Verkauf und andere Frontline-Rollen zu gewinnen und zu halten.



Das Interface von SparkScan integriert sich in jede Anwendung, ohne dass ein App-Redesign oder eine Anpassung notwendig ist, mit nur wenigen Code-Zeilen lässt es sich einbauen. „In echten Arbeitsabläufen, in denen hunderte oder tausende Scans pro Tag durchgeführt werden, ist eine komfortable, benutzerfreundliche Oberfläche für eine gute Scan-Experience unerlässlich“, sagt Christian Floerkemeier, CTO und Mitgründer von Scandit. „Unsere Entwickler haben SparkScan basierend auf unseren Erfahrungen bei der Unterstützung tausender Kunden sorgfältig optimiert. Unternehmen, die Datenerfassungstools für ihre Frontline Worker einführen wollen, erhalten dadurch

einfachen Zugang zu einer vielseitigen, leistungsstarken Software-Lösung für schnelles, repetitives Scannen.“



SparkScan bringt mehrere Scan-Modi und Einstellungen mit, die es Mitarbeitenden erlauben, das richtige Scan-Verhalten für ihre jeweiligen Aufgaben zu wählen. Anwenderinnen und Anwender können die vordefinierten Scan-Modi mit einer Wischbewegung aktiveren und schnell hin und her wechseln zwischen Target Mode (ein Modus, der hilfreich ist beim Scannen von Barcodes auf größere Distanzen, ohne dass man sich bücken oder strecken muss) oder Continuous Mode (ein Modus, der Scans nonstop erlaubt, ohne dass man jeden einzelnen Scan auslösen muss. Dieser Modus macht repetitives Scannen einer großen Anzahl einzelner Barcodes noch schneller.)



SparkScan ist vollständig anpassbar, liefert akustisches und haptisches Feedback, bietet einen Linkshänder-Modus und erlaubt es, die physikalische Taste an der Seite des Telefons als Auslöser zu benutzen. Das SparkScan-Interface wurde so designt, dass Anwenderinnen und Anwender besser zielen und auslösen können, ohne sich Gedanken über die Ausrichtung des Geräts machen oder sich beim Anvisieren der Barcodes auf das Display verlassen zu müssen. Beides sind wichtige Faktoren, die den Bedienkomfort und damit die Akzeptanz und Produktivität positiv beeinflussen.



Als Teil der Scandit-Plattform für Smart Data Capture scannt SparkScan schnell, bei schlechten Lichtverhältnissen, großen Distanzen oder verschiedenen Winkeln und kann sogar beschädigte Barcodes erfassen. SparkScan ist als natives SDK verfügbar und unterstützt alle Smartphones mit iOS und Android.