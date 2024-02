Nach einer Pilotphase werden die rund 650 Mitarbeiter am neuen DB-Schenker-Standort in Tschechien bei ihrer Arbeit durch automatisierte Technik unterstützt. Die Roboter werden in direkter Zusammenarbeit eingesetzt, um die Bediener von schweren körperlichen oder monotonen Aufgaben zu entlasten sowie die Prozesse effizienter und produktiver zu gestalten.



Die autonomen Roboter werden von einer Software gesteuert, die alle Regalplätze und den Standort aller Waren erfasst. Der Roboter, der sich am nächsten an einem Regal befindet, nimmt das Regal auf und bringt es zu der gewünschten Kommissionierstation. Der Bediener nutzt das Pick-to-Light-System, um die gewünschte Warenmenge aus dem Regal zu entnehmen. Nach der Entnahme der Waren aus dem vom autonomen mobilen Roboter bereitgestellten Regal stellt der Bediener die Kiste mit den Waren auf das Förderband, das sie zur nächsten Arbeitsstation zur weiteren Verarbeitung, Konsolidierung oder Verpackung transportiert.



Die autonomen Roboter können mit bis zu 500 kg pro Roboter beladen werden. Ihre Batterien halten bis zu drei Stunden. Wenn der Akku leer ist, fahren sie zu einer der Ladestationen im Lager und lassen sich in weniger als zehn Minuten wieder aufladen. Das Robotersystem arbeitet auf einer Förderstrecke mit einer Gesamtlänge von 3.000 Metern.



Neben dem Retail-Geschäft wird das neue Distributionszentrum auch für den B2C- und E-Commerce-Verkehr inklusive Mehrwertdienste genutzt. Künftig sollen von diesem Standort aus bis zu 59 Millionen Produkte pro Jahr ausgeliefert werden.



"Durch den Einsatz von Automatisierung und Robotisierung konnten wir die Prozesse optimieren. Das sorgt für eine besonders schnelle und pünktliche Abwicklung und schafft gleichzeitig bessere Bedingungen für die Mitarbeiter. Bereits nach wenigen Wochen Betrieb konnten wir für unseren Kunden aus der Elektronikbranche einen signifikanten Durchsatz erzielen", erklärt Niklas Wilmking, Vorstand für Kontraktlogistik bei DB Schenker.

