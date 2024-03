Der ACTIVE Shuttle von Bosch Rexroth befördert Bodenroller mit Kleinladungsträgern mit einer Gesamtlast von bis zu 260 kg autonom durch die Werkhallen. Als Plug-and-go-Lösung automatisiert es zyklische Transporte oder eine bedarfsorientierte Materialversorgung. Es sind keine baulichen Maßnahmen wie Magnetstreifen im Boden oder Reflektoren erforderlich. Bei der Erstinbetriebnahme erstellt der ACTIVE Shuttle programmierfrei eine Karte der zugelassenen Wege. Für großvolumige oder konsolidierte Materialien in Gitterboxen, auf Paletten, Adapterpaletten oder Rollbehältern kommt das fahrerlose Transportsystem AMATE FreeLift von K.Hartwall zum Einsatz.



Mit dem ACTIVE Shuttle Management System (AMS) von Bosch Rexroth steht ein VDA 5050 kompatibler Flottenmanager für beide mobile Roboter zur Verfügung. Es kommuniziert nahtlos mit der Shopfloor-Infrastruktur und ermöglicht individuelle Transportaufträge mit konfigurierbaren Job-Templates, sodass beide Roboter im vollen Funktionsumfang abgebildet werden können. Zusätzlich zu einfachen Transportbewegungen von Quelle zu Senke lassen sich auch komplexe Arbeitssequenzen erstellen. So können Anwendende beispielsweise Referenzfahrten definieren oder erweiterte Funktionen nutzen. Die Auftragsübermittlung an die mobilen Roboter erfolgt wahlweise vollautomatisiert aus übergeordneten IT-Systemen (MES, ERP, etc.) oder manuell über die webbasierte Bedienoberfläche via PC oder Tablet. Das HMI des AMS ist intuitiv gestaltbar, Änderungen können einfach vorgenommen werden. Dynamische Fertigungsumgebungen lassen sich so einfach und ohne tiefgreifendes Expertenwissen managen.



Lösungen beider Unternehmen sind bereits für die innerbetriebliche Materialversorgung in einigen Bosch Werken sowie in weiteren Industrieunternehmen im Einsatz. Der ACTIVE Shuttle transportiert dort Bodenroller von K.Hartwall. Mit seinem Design kann der AMR direkt in Supermarktspuren und Maschinenzellen einfahren und dort vollautomatisch Material auf- und abladen.