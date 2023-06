Post Systemlogistik ist ein Tochterunternehmen der Österreichischen Post mit Sitz in Enzersdorf an der Fischa. Sie übernimmt Fullfillment-Lösungen für ihre Kunden wie die Abwicklung der Warenannahme, Lagerung, Kommissionierung, Verpackung bis Versand und Retourenmanagement an.



Bisher hat Post Systemlogistik manuell im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet, man war aber auf der Suche nach einer Automatisierungslösung, um weitere Wachstumsraten der Kunden auch weiterhin bedienen zu können. Fündig wurde Post Systemlogistik schließlich bei Toyota Material Handling: Gemeinsam mit der Konzern-Schwester Bastian Solutions hat der Intralogistiker die erste AutoStore-Anlage bei der Post Systemlogistik integriert.



Nach gut einem Jahr Projektdurchlaufzeit von Planung bis Integration konnte die Anlage nun ihren

Betrieb aufnehmen. In einer ersten Ausbaustufe verfügt die neue Autostore-Anlage über 30.000 Behälterplätze mit acht AutoStore-Arbeitsstationen auf mehr als 800 Quadratmetern Fläche.



Mit dem neuen System wurde die Lagerkapazität nun insgesamt vervierfacht und in Verbindung mit der ebenso neu implementierten, automatischen Förderstrecke können sechshundert Aufträge in der Stunde verarbeitet werden.



Das automatisierte Lagersystem ist ein in sich geschlossener Kubus und verzichtet auf

klassische Regale - das schafft viel Stauraum auf kleinster Fläche. Die Anlage besteht aus

modular aufgebauten Behältern, die innerhalb einer Aluminiumkonstruktion - dem Grid -

übereinandergestapelt sind. Sogenannte Pickroboter bewegen sich auf Schienen, die oben

am Aluminium-Kubus angebracht sind und auch von oben auf das Gut zugreifen.



Der Vorteil: seitens Toyota Material Handling mussten keine Transportgassen eingeplant

werden, womit die verbaute Fläche optimal genutzt ist. Damit die E-CommerceSpezialisten

der Post-Systemlogistik trotzdem rasch an die gewünschte Ware gelangen

können, sind schnell drehende Waren im oberen Bereich des Behälter-Stapels vorrätig,

langsam drehende Waren hingegen im unteren Bereich.



Die Arbeitsstationen bilden die Schnittstellen zwischen Menschen und Maschine. Es

gelangen sogenannte Carousel-Ports zum Einsatz. Sie ermöglichen einen effizienten

Produktfluss sowie ein harmonisches und sicheres Zusammenspiel von Menschen und

Robotern. Drei rotierende Arme mit jeweils einem Bin stellen sicher, dass der nächste Bin

immer bereit ist. Zwei Arme sind im hinteren Teil des Ports positioniert, damit die Roboter

den Bin ein- oder auslagern können. Der dritte Arm ist in vorderer Position und ermöglicht

dem Kommissionierer einen gefahrlosen Zugriff auf die Waren im Bin.



An der Decke des Aluminium-Kubus gelangen in der aktuellen Ausbaustufe fünfunddreißig

Red-Line-Roboter der fünften Generation als Pick-Roboter zum Einsatz. Sie gelten seitens

des Systemherstellers Autostore als besonders energieeffizient und zuverlässig. So verbrauchen zehn Roboter im Autostore etwa so viel wie ein Staubsauer.



„Wir sind besonders stolz auf den erfolgreichen Abschluss der ersten Ausbaustufe und freuen uns, dass ausgerechnet die Post-Systemlogistik als die führende Logistikerin Österreichs, für uns das erste Unternehmen ist, das zukünftig auf die innovative AutoStore-Technologie setzt. Die Post-Systemlogistik kann dadurch auf einen enorm gesteigerten Output für ihre Kunden bauen und festigt damit ihre Position als E-Commerce-Service-Anbieterin“, so Josef Dax, der den Bereich Logistics Solutions Integration bei Toyota Material Handling Austria verantwortet.