Drei Forderungen standen ganz oben auf der Wunschliste von Ruthmann: Möglichst hohe Automatisierung bislang manuell abgearbeiteter Geschäfts- und Logistikprozesse, hohe Flexibilität sowie Anpassungsfähigkeit an die hoch komplexen Prozesse. „Wir wollten uns einfach nicht mehr verbiegen, sondern die Software automatisiert ihre Arbeit erledigen lassen“, erzählt Kiven weiter.



Diese und einige weitere Wünsche konnte das Team der Gebra-IT dem Kunden erfüllen. Mit einer selbst entwickelten ERP-Plattform auf Basis von Low-Code wurde zwischen November 2021 und Oktober 2022 die vollständige Einführung des ERP-Systems umgesetzt.



„Ausschlaggebend für die Auftragserteilung an Gebra-IT war die Tatsache, dass das Unternehmen mit Low-Code eine auf unsere ganz speziellen Besonderheiten bei den Einkaufs-, Verkaufs- und Logistikprozessen zugeschnittene Software konfiguriert und zusammengebaut hat, die jederzeit anpassbar und erweiterbar ist. Diese Flexibilität und die Reduzierung unseres Arbeitsaufwandes durch einen hohen Verzahnungs- und Automatisierungsgrad der Prozesse waren entscheidend“, fährt Daniel Kiven fort.



Die neue ERP-Lösung aus der Cloud vereint erstmals alle Kernbereiche des Unternehmens: Einkauf, Verkauf, Transport und Logistik, Kundenmanagement und Personal in einer Software. Diese enge Verzahnung sorgt dafür, dass Prozesse aus unterschiedlichen Bereichen endlich auf Knopfdruck oder sogar vollautomatisch ablaufen.



So wird beispielsweise über einen erfassten Kundenauftrag automatisiert eine Lieferantenbestellung und auch ein Transportauftrag generiert. Dabei können spezielle Kundenwünsche wie Palettentausch, Staplerentladung beim Kunden, Dokumente inklusive Barcodes oder Analysezertifikate berücksichtigt werden. Sämtliche Daten der Kundenbestellungen werden ohne erneute Eingabe automatisch in notwendige Lieferantenbestellungen und zum Teil auch an Transportunternehmen übergeben.



Komplizierte Dreiecksgeschäfte oder Drittlandlieferungen vom Stückgut bis hin zu Containerlieferungen mit allen nachfolgenden Prozessen werden auf Knopfdruck ausgelöst. Internationale Fracht- und Intrastat-Meldungen generiert die Software automatisch aus der einmal ausgefüllten Auftragsmaske.



„In dieser Konstellation können wir endlich mit wenigen Klicks unterschiedlichste Mengen- und Preisgerüste abrufen, die wir bisher manuell über viele Umwege zusammengesucht haben. Außerdem wurden Zusatzmodule wie Umsatzauswertungen, Kundenmanagement und Arbeitszeitkontrolle in die neue Lösung integriert.“