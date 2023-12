Die Quick Service Logistics Austria mit neuem Sitz in Bruck an der Leitha ist seit 2011 in Österreich tätig und beliefert neben Burger King unter anderem auch Eat Happy, Coffeeshop Company, Five Guys, Hans im Glück, KFC - und als neuen Kunden nun auch Großkunde Subway. Das Service reicht vom Einkauf über die Kommissionierung und Warenbelieferung bis hin zur Entsorgungslogistik.



Nun hat der Logistiker nach einem Jahr Planungs- und Bauzeit sein neues Lager im Logistikzentrum CTPark in Bruck an der Leitha eröffnet. „Der Umzug des Lagers von Pasching an den neuen Standort markiert einen bedeutenden Schritt in der Unternehmensentwicklung von QSL Österreich. Das 8000 m2 große Lager ist CSB-geführt und aufgeteilt in drei Temperaturzonen. Wir können nun Trocken- Frisch- und Tiefkühlware je nach Kundenbedürfnis einlagern“, so Country Manager Walter Gruber, der im Umzug eine Investition in die Zukunft sieht. Das Gebäude ist für die nächsten zehn Jahre von QSL gemietet. Aktuell stehen noch freie Lagerkapazitäten zur Verfügung.



Mit dem neuen Standort und dem Wachstum des Logistikspezialisten vergrößert sich auch das Team. Inzwischen zählt Walter Gruber 40 Mitarbeiter:innen zu QSL Österreich. „Ich freue mich, mit meinem Kernteam aus Pasching sowie 18 neuen Mitarbeiter:innen in Bruck an der Leitha die Expansion von QSL Österreich auf den nächsten Level zu bringen.“



Im niederösterreichischen Bruck an der Leitha, östlich der Slowakei, liege QSL strategisch günstig an wichtigen Verkehrsknotenpunkten, heißt es aus dem Unternehmen Direkt an der A4, an der Landesgrenze zum Burgenland und nahe dem Flughafen Wien, biete der Standort eine top Verkehrsanbindung. „Der Ort unseres Lagers ist bewusst so gewählt, um eine optimale Drehschreibe für Frischelogistik zu schaffen“, so Gruber.