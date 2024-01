Rexel Österreich verspricht eine 24-Stunden-Lieferung durchs ganze Land - das Hauptzentrallager in Weißkirchen an der Traun bildet dafür seit über 15 Jahren das logistische Rückgrat von Rexel Austria. Mehr als 200 Mitarbeiter:innen aus über 23 Nationen wickeln im Logistikzentrum auf rund 23.000 m2 mehr als 20.000 Bestellpositionen täglich ab. Mehr als die Hälfte davon, Tendenz steigend, wird online bestellt.



Bereits vor einigen Jahren wurde das Unternehmen mit dem Österreichischen Logistikpreis und dem Titel „Bestes Logistikzentrum Österreichs“ von Fraunhofer Austria und Dispo ausgezeichnet. „Die Begeisterung unserer Kund:innen und die Auszeichnungen waren Motivation für uns, noch besser zu werden. Wir müssen die technologischen Möglichkeiten nutzen, die in der heutigen Zeit gegeben sind – beispielsweise in puncto Automation. In diesem Sinne haben wir eine Investition von über zehn Millionen Euro getätigt und im Laufe des Jahres einen Autostore errichtet“, so CEO Robert Pfarrwaller bei der Eröffnung des Autostore.



„Der Autostore ermöglicht eine höhere zeitliche Flexibilität bei Bestellungen für unsere Kund:innen, entlastet unsere Mitarbeiter:innen von manuellen Aufgaben und schafft ergonomische Arbeitsplätze im Lager. Darüber hinaus eröffnet die zusätzliche Fläche die Möglichkeit, unser Sortiment von derzeit 45.000 auf bis zu 60.000 Artikel zu erweitern“, gab Pfarrwaller Einblicke.