Als riesiges Konglomerat von Unternehmen werden über die Next-Plattform hunderte Bekleidungsmarken sowie Wohnaccessoires, Möbel und sonstige Konsumgüter von Drittfirmen und Next verkauft. Über die Next-Online-Plattform kann das Unternehmen, unterstützt vom eigenen Filialnetz in Großbritannien und durch gute Beziehungen zu Partnermarken, ein umfangreiches Sortiment anbieten und die Nachfrage der Konsumenten nach Produktvielfalt erfüllen.



Nun baut der britische Retailer Next ein neues E-Commerce-Distributionszentrum mit möglichst hohem Automatisierungsgrad. Dafür holt sich Next die steirische Knapp AG an Board, die durch die Kombination eines Shuttle-Systems und Taschensorter-Technologie für kurze Durchlaufzeiten und maximale Flexibilität im neuen E-Commerce Distributionszentrum verspricht.



Die Leistung des AutoPocket-Taschensorters wird durch die Kombination von Shuttle-Technologie, Ware-zur-Person-Kommissionierung und Taschensorter-Technologie von Dürkopp erreicht. Die Lösung ist speziell darauf ausgelegt, komplexe Anforderungen von Lagern mit hohem Durchsatz zu vereinfachen und die Bearbeitungszeit von Kundenaufträgen zu verkürzen. AutoPocket kann an jeder beliebigen Stelle im Lager Waren automatisch und punktgenau abgeben, ohne dabei die Geschwindigkeit zu reduzieren oder anzuhalten. Die Packstationen sind sowohl ergonomisch als auch platzsparend. „Mit unserem AutoPocket, der neuen Taschensorter-Generation, können wir die Durchlaufzeit der Aufträge erheblich reduzieren“, so Sigurd Völker, Geschäftsführer bei Dürkopp Fördertechnik GmbH.



Das Taschensorter-System von Dürkopp führt unterschiedliche Systeme, die das OSR Shuttle Evo, Retouren-Speicher und manuelle Prozesse im Lager zusammen.