Das erklärte Ziel der Zusammenarbeit ist es, gemeinsam eine automatisierte und CE-zertifizierte Zugmaschine für die Serienproduktion zu entwickeln. Denn die Partnerschaft beider Unternehmen begann bereits 2021, ab 2024 soll nun die Serienproduktion besagter Terminal-Zugmaschinen folgen.



Die ersten 100 Zugmaschinen sollen dabei exklusiv an Kunden der Unternehmen für den Einsatz in Containerterminals, Produktionsstätten und Distributionszentren ausgeliefert, um Logistikkosten zu senken, die Effizienz zu steigern und ein erhöhtes Maß an Sicherheit zu gewährleisten.



Die Lösung biete sowohl Teleoperation als auch autonome Fahrfunktionen, um einen reibungslosen und schrittweisen Übergang zur vollständigen Autonomie mit einem “Human-in-the-Loop” Ansatz zu gewährleisten.



Fernride bietet seinen Kunden eine End-to-End Managementsoftware Lösung, um automatisierte Zugmaschinen nahtlos in bestehende Yard Management Systeme (YMS) and Terminal Operating System (TOS) in realen Umgebungen zu integrieren. Die Partnerschaft nutzt auch das weltweite Wartungs- und Servicenetzwerk von Terberg, um Kunden ein Höchstmaß an Verfügbarkeit während ihres Betriebs zu gewährleisten.



Terberg produziert sowohl vollständig elektrische als auch dieselbetriebene Zugmaschinen mit einer Drive-by-Wire-Schnittstelle und wird das Hardware-Kit von Fernride, bestehend aus Recheneinheit, Konnektivitätsmodul und Sensorik, in seiner Produktionsstraße integrieren. Mit der Software von Fernride für autonomes und teleoperiertes Fahren werden die automatisierten Terminal-Zugmaschinen für den fahrerlosen Einsatz auf den Kundenstandorten vorbereitet.



„Wir freuen uns, unsere Technologie gemeinsam mit dem europäischen Marktführer für Terminal-Zugmaschinen auf den Markt zu bringen“, sagte Hendrik Kramer, CEO von Fernride. „Diese Zusammenarbeit bedeutet, dass wir unseren Kunden eine industrietaugliche Lösung anbieten können, um die Produktivität, Effizienz und Sicherheit der Hoflogistikprozesse unserer Kunden zu maximieren.“



Rob van Hove, CEO von Terberg Special Vehicles division, sagte: „Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit Fernride auf die nächste Stufe zu heben, indem wir die hochmoderne Software und das Hardware-Kit von Fernride mit der fortschrittlichen Drive-By-Wire Zugmaschine von Terberg zu integrieren und die kombinierte Lösung erfolgreich bei Kunden zu implementieren.“