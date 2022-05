Das Universitätsspital Zürich (USZ) wird umfangreiche bauliche Maßnahmen umsetzen und braucht dafür auch ein Logistiksystem, das maßgeschneidert auf die veränderten Betriebsabläufe zugeschnitten ist. Für diese Lösung wurde jetzt an Servus Intralogistics der größte Auftrag der Firmengeschichte erteilt.



Zwei neue Gebäude sollen 2028 in Betrieb gehen und über eine topmoderne Infrastruktur und Medizintechnik der jüngsten Generation verfügen. Für diese Veränderung muss auch die Intralogistik komplett neu konzipiert und realisiert werden. Völlig verknüpft über alle Geschosse, soll sie das Bindeglied zwischen sämtlichen Serviceeinheiten und Medizinprozessen sein.



Die neue Intralogistik ermöglicht, dass das für die Behandlungen notwendige Material in der richtigen Form, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort vollautomatisiert zur Verfügung gestellt wird. So werden künftig z.B. sämtliche Medikamente aus einer zentralen Medikamenten-Distributions-Plattform in alle Pflege- und Intensivstationen geliefert oder die im OP benötigten Materialien bereits im Lager modular zusammengestellt und direkt in die Operationsplattformen ausgeliefert.



Aus der zentralen Küche im Untergeschoss werden die Speisen direkt zu den Hotellerie-Stützpunkten geliefert. Ein vollautomatisiertes Lager liefert – bedarfsgenau – die erforderlichen Ersatzteile exakt zu den defekten medizintechnischen Geräten. Diese werden ohne Zwischenstopp durch das Servus System zu

sämtlichen Orten im gesamten Spital verteilt.



Servus hat speziell für die spezifischen Anforderungen in Krankenhäusern den MedARC entwickelt. Diese intelligenten Transportroboter versorgen voll automatisiert – nach dem Pull-Prinzip – sämtliche Stationen Just-in-Time mit Materialien in verschiedensten Behältnissen. Das Servus-System

ist völlig flexibel und sowohl horizontal wie auch vertikal anwendbar. So kommen im USZ teilweise bis zu 46 m hohe Heberstationen zum Einsatz.