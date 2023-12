Das neue Feature des Lagerverwaltungssystems UniWare stellt dem Lagerleiter einen intelligenten Assistenten zur Seite. Basierend auf Daten aus der Logistiksoftware gibt das KI-Tool Empfehlungen und Erkenntnisse weiter. So lässt sich beispielsweise vorhersagen, wie viele Auftragspositionen in den nächsten Tagen bearbeitet werden müssen. Mit Hilfe der Daten aus dem Logistiksystem erarbeitet der KI-Assistent unter anderem Vorschläge für die optimale Platzierung von Artikeln im Lager oder wertet Störungsursachen aus, um im Sinne von Predictive Maintenance Wartungsempfehlungen zu geben. Je mehr Daten dem System mit der Zeit zur Verfügung stehen, desto mehr lernt das KI-Modell dazu – das lernende Logistikzentrum wird Realität.



Die Vorhersagequalität von Uniware-AI lässt sich durch die Einbeziehung externer Daten aus weiteren Systemen des Kunden nochmals deutlich steigern. So können beispielsweise historische Auftragsdaten aus dem ERP-System oder auch Daten zu saisonalen Besonderheiten oder Wetterdaten aus externen Quellen integriert werden. Diese Datenmodelle werden dabei individuell für jeden Anwender erstellt.



Beim Kunden DEHN SE wird Uniware-AI bereits zur Optimierung der Personaleinsatzplanung getestet. Mit den Daten aus dem KI-Modell kann das Unternehmen aus der Elektroindustrie die Auslastung der Kommissionierung für die nächsten Tage mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen. Das Pilotprojekt entstand in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften der TH Köln.

Unitechnik wird Uniware-AI auf der kommenden Logimat vorstellen und verfolgt auf der Messe das Motto „Logistik im Takt: Lagerverwaltungssystem mit KI-Power“.