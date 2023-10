Was war der Hintergrund für das neue Lager in Großebersdorf, Frau Rehrl?



Melanie Rehrl Unser ehemaliges Lager in Müllendorf, im Burgenland, wurde durch das wachsende Sortiment und mehr zu beliefernde Filialen einfach zu klein. Wir haben uns nach einem neuen Standort umgesehen und uns schließlich für Großebersdorf entschieden. Hier war natürlich auch die Nähe zu Wien ein wesentlicher Punkt.

Unter welchen Gesichtspunkten wurde das neue Lager geplant?



Rehrl Die Größe war und ist ausschlaggebend, um so viele Filialen wie möglich von hier aus beliefern zu können. Wichtig waren daher auch die zentrale Lage und die gute Anbindung des neuen Logistikzentrums. Um die Höhe optimal nutzen zu können, spielte die Tunnelkommissionierung eine wesentliche Rolle: Die Kommissionierer packen die Paletten in der Zwischenebene, sozusagen im 1. Stock. Anschließend werden die Paletten über die Automatisierung einen Stock tiefer transportiert, wo sie wieder aufgenommen und schlussendlich auf die Warenausgangsspur gestellt werden. Parallel dazu wird ebenfalls im Erdgeschoss kommissioniert. Darüber hinaus haben wir mit der Automatisierung die Möglichkeit, Paletten, die nicht sofort ausgeliefert werden müssen, rückzulagern und zur Auslieferung wieder auslagern zu lassen. Hier in Großebersdorf arbeiten wir im 24/7-Schichtbetrieb, was vorher nicht der Fall war. Um die Automatisierung im System abbilden zu können, arbeiten wir mit SAP EWM.

Warum hat sich Lidl Österreich für Jungheinrich entschieden?



Rehrl Wir arbeiten regelmäßig mit Jungheinrich zusammen, wenn es etwa um die Abnahme von Staplern oder Kommissionier-Fahrzeugen geht. Auch beim Preisleistungsverhältnis war der Sieger ganz klar Jungheinrich. Zusätzlich war Jungheinrich der einzige Anbieter, der die Betreuung durch eigenes Servicepersonal angeboten hat. Das war für uns ein wichtiger Punkt. Auch die Planung eines weiteren, vergleichbaren Lagers in Luton, in der Nähe von London, wird mit Jungheinrich realisiert.



Herr Ausweger, Sie haben im Vorfeld gesagt, Sie hätten die Komfortzone bei diesem Projekt verlassen. Warum?



Andreas Ausweger Unser Standardgeschäft war der Gabelstapler, Automatisierung betreiben wir seit einigen Jahren. Bei den ersten Gesprächen waren wir überzeugt, dass wir ein solches Projekt umsetzen können. Als ich dann den konkreten Plan gesehen habe, bin ich doch demütig geworden. Wir hatten Respekt vor dieser Aufgabe, und sie hat uns auch sehr gefordert. Ein Beispiel dafür ist das Service-Team, das nun hier bei Lidl Österreich arbeitet: Wir haben es bereits drei Jahre vor Echtbetrieb engagiert, um die Mitarbeiter auszubilden und sie schon vor dem Go-Live hier einsetzen zu können. Der Schichtbetrieb war dabei absolutes Neuland für uns. Wir haben uns in diesem Projekt weiterentwickelt, haben neue Strukturen geschaffen und neue Standards entwickelt. Diese Expertise können wir nun für alle anderen Projekte nutzen. Damit sind wir um einiges weiter als unsere Mitbewerber.



Wie konkret waren die Anforderungen von Lidl Österreich definiert?



Ausweger Die Marke Lidl Österreich ist im Lebensmittelmarkt eine Größe – und vor allem ein sehr professioneller Auftraggeber. Viele Unternehmen sagen, sie wollen automatisieren, wissen aber nicht, wie. Lidl Österreich hatte ganz konkrete Vorstellungen. Das ist für einen Auftragnehmer sehr wichtig. Die professionelle Zusammenarbeit hat es ermöglich, das Projekt absolut reibungslos umzusetzen.



Herr Krenn, Sie haben das Projekt für Jungheinrich begleitet. Wie schwierig oder einfach ist es, wenn ein Kunde genau weiß, was er will?



Thomas Krenn Es ist eine größere Herausforderung, wenn ein Kunde sagt er möchte ein automatisches Hochregallager auf der grünen Wiese. In diesem Projekt war alles definiert, so etwa auch jeder Rammschutz. Das macht die Umsetzung einerseits einfach, weil wir genau wissen, was wir umsetzen müssen. Gleichzeitig haben wir eben die Herausforderung, das genauso abzubilden. Grundsätzlich ähneln sich Automatisierungsprojekte: Ein gesteuertes Bediengerät muss genau die Leistung erbringen, die auf den Endkunden abgestimmt ist. Die Technik dahinter ist immer ähnlich. Hier in Großebersdorf war es wichtig, dass das System 24/7 in Betrieb ist, gerade in dieser Größenordnung. Bei vielen Kunden haben wir eine gewisse Reaktionszeit, die vereinbart wird. Hier haben wir ein Serviceteam vor Ort. Dabei war es eine Herausforderung, Kundendienst und Vertrieb gleichzeitig zu denken.



Wie wurde der Ablauf realisiert?



Krenn Wir haben zuerst die vollautomatischen Regalbediengeräte, die Fördertechnik und die Steuerung und das Warehouse Management System implementiert, um im zweiten Schritt das manuelle Lager mit einem konventionellen Palettenregal und einer größeren Durchlauf-Regalanlage einzurichten.