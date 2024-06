Für seinen Beitrag zur Weiterentwicklung der Intralogistik erhielt SSI Schäfer den LogiSYM Award 2024 als bestes Unternehmen im Bereich Lagerautomatisierung. Bei der Preisverleihung, die im Mai 2024 auf der Singapore Expo stattfand, wurde die Lösung von SSI Schäfer prämiert, mit der das Unternehmen den Bau des IMDAD-Distributionszentrums der Nahdi Medical Company in Dschidda ermöglichte - das erste halbautomatische Pharma-Distributionszentrum im Nahen Osten.



Im Rahmen einer zweijährige Partnerschaft mit Nahdi Medical Company habe SSI Schäfer beim Bau der 250.000 Quadratmeter großen, hochmodernen Anlage neue Maßstäbe für die Branche gesetzt. Das IMDAD Distribution Center ist mit seinen halbautomatischen Systemen zur Auftragsabwicklung, der umfassenden Datenauswertung, der Bestandsverfolgung in Echtzeit und der temperaturgesteuerten Logistik ein Paradebeispiel für die Möglichkeiten. Die Anlage hat seit ihrer Eröffnung eine Steigerung der Lagereffizienz um 98,5 % erreicht und damit die Kapazität und den Wettbewerbsvorteil in der Region deutlich erhöht. Die Anlage bietet eine maximale Kommissionierkapazität von 100.000 Artikeln pro Tag und verwaltet mehr als 5.500 Versandbehälter, um den Anstieg der Online-Bestellungen effektiv zu bewältigen.



Die LogiSYM Awards werden nun schon zum 6. Mal verliehen und würdigen herausragende Leistungen in der Lieferketten- und Logistikbranche. Das strenge Auswahlverfahren, das von einer elfköpfigen Jury geleitet wird, umfasst die Bewertung der Nominierten auf der Grundlage ihrer Innovation, Produktivität, Effizienzvorteile und Beiträge zu Sicherheit und Ergonomie.