Wie erfolgreich sind die verschiedenen Standorte von SSI Schäfer?

Deutschland, oder ganz generell Europa, sind aus unterschiedlichen Gründen eher etwas geschwächt. Es gibt aber andere Märkte, die sehr gut unterwegs sind und die man entsprechend unterstützen muss. Wir sehen etwa gutes Potenzial in den Regionen APAC MEA (Asia-Pacific, Middle East & Afrika), Nordamerika, auch Lateinamerika. In Südeuropa sehen wir aktuell im Verhältnis zu anderen europäischen Märkten eine gute Entwicklung, der Norden ist eher etwas gedämpft zurzeit. Wir müssen dorthin, wo die Möglichkeiten sind, und das können wir auch, da wir bei SSI Schäfer global sehr gut aufgestellt sind.



Was wird in naher Zukunft an Produkten oder Innovationen bei SSI Schäfer zu sehen sein?

Wir haben einiges in Vorbereitung und wir haben zum Beispiel eine Einheit, die sich mit großem Datenvolumen beschäftigt, um unser Preventive Maintenance Angebot zu erweitern. Wir haben Mitarbeiter, die sich mit einem SSI Schäfer-GPT auseinandersetzen – also ob man aus unseren eigenen Daten Intelligenz filtert und anwendet. Wir arbeiten in den USA mit Big-Data-Architekturen, eine Einheit in Mexiko arbeitet an einem KI-Projekt. Künstliche Intelligenz sehen wir allerdings nicht als Selbstzweck, nur weil man heute als Unternehmen KI-Projekte braucht. Wir wollen für den Kunden konkreten Nutzen schaffen, Künstliche Intelligenz nutzen wir sozusagen als Mittel zum Zweck.



Sie haben Künstliche Intelligenz auch in den Unternehmensprozessen im Einsatz, Stichwort Lieferkettengesetz. Wie weit ist SSI Schäfer im eigenen Unternehmen, was Künstliche Intelligenz angeht?

Wir entwickeln und realisieren Kundenlösungen, die viel anspruchsvoller sind als die Prozesse, die wir intern einsetzen. Da haben wir einen gewissen Nachholbedarf. Wir versuchen, unsere Daten so zusammenzuführen, dass wir viele Möglichkeiten nutzen können. Das kommt bei uns stark Mitarbeitergetrieben: Kolleginnen und Kollegen, die täglich mit diesen Themen arbeiten, entwickeln sozusagen eigene Lösungen. Das ist das Schöne: Die Dynamik, die bei unseren Mitarbeitenden herrscht. Wir versuchen das Ganze etwas zu konsolidieren, damit nicht zu viele Insellösungen entstehen. Es ist aber wichtig, diesen ‚offenen Geist‘ nach Möglichkeit nicht zu unterbinden. Das ist auch einer unserer Ansätze, mit hohem Bezug zu unseren Werten, die wir vermitteln wollen: Den Menschen die Freiheit zu geben, mitzudenken, mitzuentscheiden, sich zu äußern. Wir arbeiten an einer Art „SSI Schäfer-Wikipedia“, wo eben das gesammelte globale Wissen von SSI Schäfer liegt, damit sich nicht jemand mit etwas aufhält, das grundsätzlich schon einmal entwickelt worden ist. Früher hat man gedacht, Strategien entstehen wie Tomaten im Gewächshaus. Ich bin eher einer der sagt, Strategien entstehen wie Unkraut im Garten. Diese Grassroot-Bewegungen müssen wir fördern und vor allem über eine Sensorik verfügen, aus diesen einzelnen Projekten, die entstehen, Stränge für eine strategische Ausrichtung zu bauen. Und diese Sensorik entwickeln wir dadurch, dass wir als Führung näher ran rücken.

Wie wird sich SSI Schäfer in Zukunft entwickeln? Soll das Wachstum organisch sein, oder planen Sie die eine oder andere Übernahme?

Ich schließe einen Unternehmenskauf nicht aus. Wir wollen aber vor allem organisch wachsen, mit Innovation wachsen, unsere Kreativität mit und bei unseren Kunden und deren Anwendungen ausschöpfen und Ideen mit Wert realisieren. Wenn wir auf diesem Weg das eine oder andere brauchen, werden wir nicht Nein sagen. Dann agieren wir mit geschickten Akquisitionen, aber das werden nicht die großen Würfe sein.



Was, würden Sie sagen, sind denn die größten Chancen und Herausforderungen im Automatisierungsmarkt?

Die große Herausforderung ist, die Geschwindigkeit darzustellen. Derzeit ist der Druck auf die Produktivität noch nicht so groß. Irgendwann wird es aber einen Tipping Point geben, wo dann sehr viele Kunden auf einmal Automatisierungslösungen brauchen. Die Herausforderung wird sein, diesen Moment abzupassen. Der Markt wird weiterwachsen, das ist die Chance, da gibt es keinen Zweifel. Eine zweite Herausforderung sehe ich darin – vor allem für Europa – wieder Zuversicht zu entwickeln. Zukunft braucht Zuversicht.