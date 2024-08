Es ist ein Folgeprojekt nach der Zusammenarbeit bei der Bereitstellung kritischer Impfstoff-Infrastruktur während der Covid-19-Pandemie: SSI Schäfer hat mit einer Kooperation mit Noatum Logistics das größte Verschieberegalanlage für Tiefkühllager in den Vereinigten Arabischen Emiraten installiert. Noatum ist ein Unternehmen der AD Ports Group, welches den Logistikcluster der Gruppe leitet.



Dabei konnten nicht nur die Kühleffizienz und Lagerdichte erhöht, sondern auch die Sicherheit im Lager weiter optimiert werden. Die neue Anlage verfügt über mehrere ausfallsichere Mechanismen und eine hochmoderne speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), die eine individuelle und automatische Steuerung ermöglicht.

Das mobile Tiefkühlregalsystem ist Teil des KLP21 Warehouse Hub der AD Ports Group in der Khalifa Economic Zone Abu Dhabi (KEZAD), wo großer Bedarf an standardisierten, hochmodernen Kühllagern besteht und damit das Geschäftswachstum beschleunigt werden soll.



Die Zusammenarbeit zwischen der AD Ports Group und SSI Schäfer startete vor einigen Jahren mit dem Ziel, die Entwicklung des Unternehmens zum größten Kühllager-Distributionszentrum für Lieferketten im Bereich Gesundheit und Medizin voranzutreiben. SSI Schäfer entwickelte und installierte eine VNA (Very Narrow Aisle Pallet Racking)-Lagerlösung, um die hochmodernen Tiefkühllagerkapazitäten der Gruppe zu optimieren. Diese Lösung spielte eine entscheidende Rolle bei der Lagerung und Verteilung von mehr als 260 Millionen Impfstoffdosen an über 65 Länder weltweit im Rahmen des HOPE-Konsortiums, einer von Abu Dhabi geführten öffentlich-privaten Partnerschaft zur Bekämpfung der Ausbreitung der Covid-19-Pandemie.

Der Logistikbereich der AD Ports Group wandte sich an SSI Schäfer, um seine Kühllagerflächen und -kapazitäten für die Pharmadistribution zu optimieren, und entschied sich für ein ESX Verschieberegal für trockene Tiefkühllager mit einer Fläche von über 8.000 Quadratmetern und 14.000 Palettenstellplätzen. Ausgestattet mit Tiefkühllösungen und fortschrittlichen digitalen Dashboards für eine präzise Umgebungskontrolle, ermöglicht die Lösung die Lagerung von Impfstoffen und Arzneimitteln innerhalb eines festgelegten Temperaturbereichs von bis zu -25 °C.