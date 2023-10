Der Orthopädietechniker Otto Bock stellt sich mit einer eigenen Geschäftseinheit nun breiter in Sachen Exoskelette auf. SUITX ging dabei aus dem Robotics and Human Engineering Laboratory der University of California, Berkeley, hervor. Ende 2021 haben sich Ottobock und SUITX zusammengeschlossen, um als „SUITX by Ottobock“ Exoskelette zu entwickeln.

>> Sehen Sie auch: Das kleinste Exoskelett der Welt <<

Nun stellte kürzlich „SUITX by Ottobock“ das Exoskelett IX BACK AIR vor und im Zuge dessen auch die neue Geschäftseinheit mit dem entsprechenden Markendach. „Wir verbinden die Innovationskraft beider Unternehmen, sowohl strukturell als auch markenspezifisch, um unsere Marktführerschaft weiter auszubauen“, sagt Martin Böhm, Chief Experience Officer bei Ottobock. „Wir stärken mit diesem Schritt unser Exoskelett-Geschäft weltweit, insbesondere auch im Kernmarkt USA."



„Mit dem neuen IX BACK AIR schaffen wir den Durchbruch für den flächendeckenden Einsatz von Exoskeletten in der Logistik“, sagt David Duwe, Vice President SUITX by Ottobock Europe. „Einige Unternehmen der Branche nutzen Exoskelette bereits, die meisten befinden sich noch in der Testphase. Die tägliche Anwendung unter wechselnden Arbeitsbedingungen ist für Unternehmen noch eine Herausforderung, für die wir jetzt – zusammen mit den Beteiligten – eine Lösung entwickelt haben.“