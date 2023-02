Swisslog, ein Schweizer Automatisierungsspezialist im Bereich Lagerlogistik, hat zwei Aufträge von Rohlik bekommen, einem E-Grocery-Unternehmen mit Hauptsitz in Tschechien. Rohlik investiert derzeit 45 Millionen Euro in Neuerungen in der Logistik, die Automatisierungslösungen sind Teil davon.



„Um der steigenden Online-Nachfrage gerecht zu werden, ist die Automatisierung von Warenflüssen unabdingbar“, sagt Jens Schmale, Geschäftsführer von Swisslog in Dortmund. „Im Vergleich zur manuellen Auftragsbearbeitung, bei der Mitarbeiter online georderte Artikel aus Supermarktregalen kommissionieren, ermöglichen automatische Intralogistiktechnologien eine erhebliche Steigerung der Produktivität und tragen zugleich zur Entlastung der Mitarbeiter bei.“



Ein expandierendes E-Grocery-Geschäft benötigt laut Schmale Micro-Fulfillment-Center und größere Hubs – auch um flexibel zu bleiben und auf Auftragsspitzen richtig reagieren zu können. „Ausgestattet mit Automatisierungs-, Roboter- und Softwaretechnologien sind diese Fulfillment-Center sowohl zur Vorbereitung der Auslieferung auf der letzten Meile als auch für den Service Click & Collect prädestiniert.“