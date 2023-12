Messaggerie Libri ist Italiens größter Buchvertrieb. Das 1914 gegründete Unternehmen liefert jährlich rund 50 Millionen Titel an 4.000 Verkaufsstellen wie Buchhandlungen und Schreibwarengeschäfte. Gemeinsam mit dem Third-Party-Spezialisten Ceva Logistics hat Messaggerie Libri das Joint Venture C&M Book Logistics gegründet, das sich um den operativen Betrieb des Distributionszentrums kümmert. In den kommenden zwölf Jahren arbeiten die beiden Unternehmen im Rahmen einer strategischen Partnerschaft eng zusammen.



In das 80.000 m² große Fulfillment Center – die sogenannte „Stadt der Bücher“ – hat Messaggerie Libri über 40 Millionen Euro investiert. Herzstück bildet ein FlashPick-System mit einem 14-gassigen Shuttle-Lager mit rund 330.000 Stellplätzen. Dank dreifach-tiefer Lagerung und der Möglichkeit, Behälter zu stapeln, lässt sich die vorhandene Grundfläche optimal nutzen.



Bestellungen kommen zu 32 ergonomischen PickCenter One Kommissionier-Arbeitsplätzen, die verschiedenen Bereiche der Anlage sind mit acht Kilometer energieeffizienter KingDrive-Fördertechnik miteinander verbunden. Um die Steuerung der Prozesse kümmert sich die TGW Warehouse Software, die an das SAP ERP-System des Kunden angebunden ist.



Dank der ergonomischen PickCenter One Arbeitsplätze kann Messaggerie Libri flexibel zwischen Auftragsabwicklung und Retouren-Handling wechseln – und neben höchstem Durchsatz auch minimalste Fehlerquoten realisieren. Schnelldrehende Ware wird manuell von Paletten kommissioniert, alle anderen Artikel kommen zu den PickCenter-Arbeitsplätzen. Bestellungen werden zunächst im Shuttle konsolidiert, bevor Roboter sie automatisch zu Paletten zusammenstellen.

>> Tipp der Redaktion: Alle Case Studies aus der Branche finden Sie gesammelt hier , bleiben Sie auch mit unserem Newsletter immer up to date!