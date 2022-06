TGW wurde für Robotiklösung ausgezeichnet

Mit „Rovolution“ habe TGW ein hochinnovatives System zur Einzelstück-Kommissionierung per Roboter entwickelt, das künstliche Intelligenz, kognitive Robotik, Data Science und Computer Vision miteinander verbinde - und auch einen Digital Twin biete, so die Jurywertung.



Es sei selbstlernend und flexibel, es reagiere vollautomatisch auf verschiedene Fehlerbilder, beschreibt TGW die Lösung. Unerwartete Ereignisse würden korrigiert, autonom und ganz ohne menschlichen Eingriff. Dadurch sei unterbrechungsfreies Arbeiten möglich. Der „Griff in die Kiste“ könne 24 Stunden rund um die Uhr erfolgen.



TGW hat auch einen Digital Twin der Anlage entwickelt: ein vollständiges, mitwachsendes digitales Abbild, das in Echtzeit mit der physischen Anlage verbunden ist. Er macht das Verhalten des Roboters sichtbar, nachvollziehbar und vorhersagbar.



Die generierten Daten werden analysiert, man kann aus ihnen lernen und sie in 3D-Modellen visualisieren. Das Kommissionieren von Einzelstücken per Roboter - sogenannte „Single Orders“ - ist so möglich.



Bilderkennung, Künstliche Intelligenz und Cognitive-Robotics bilden die Basis für die Intelligenz und die Selbstlernfähigkeit des Systems. Aus unvorhergesehenen Ereignissen orientiert der Roboter seine Folgeprozesse, die Algorithmik entwickelt auf Basis der Daten eine Form von Szenenverständnis, es erlaubt dadurch eine Zustandsschätzung bzw. Klassifizierung und trifft selbstständig Entscheidungen, wie es mit einer neuen Situation umgeht. Der Roboter lernt mit jedem Greifvorgang dazu, sammelt Erfahrungen mit den verschiedenen Artikeln, ist in der Lage, Muster zu erkennen und wird so kontinuierlich schneller und effizienter.



Das System eignet sich sowohl für die Lebensmittel-, für die Textil-Branche und den Handel und kommt mit einer riesigen Vielfalt an Artikeltypen zurecht. Sowohl formstabile als auch weiche Verpackungen lassen sich zuverlässig greifen, egal ob in Folie verschweißt oder im Karton, in Plastik oder Blech gehüllt.