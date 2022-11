Ist ein vollautomatisiertes Lager immer die beste Variante, was die Kosten-Nutzen-Analyse betrifft? Um diese Frage beantworten zu können, nutzt Toyota Material Handling nun den digitalen Zwilling zur Darstellung von Logistikanlagen.



Das virtuelle Modell zeigt das zu optimierende Objekt mit seinen Arbeitsabläufen in 3D, das veranschaulicht transparent wo, was und wie automatisiert werden könnte. So kann das Projekt übersichtlich strukturiert und in Teilautomatisationsbereiche gegliedert werden. Das ermöglicht eine Entscheidung der Projektumsetzung analog zum möglichen Budget in kurz-, mittel- oder langfristige Investitionen.