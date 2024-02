Die Fressnapf-Gruppe ist ein deutsches Einzelhandels- und Franchise¬unternehmen für Heimtierbedarf mit Sitz in Krefeld (DE). Sie ist mit über 2.100 Fressnapf- bzw. Maxi Zoo-Märkten in vierzehn Ländern (Deutschland, Niederlande, Österreich, Schweiz, Rumänien, Frankreich, Ungarn, Polen, Luxemburg, Irland, Dänemark, Belgien, Italien sowie Kroatien) die größte Fachhandelskette für Tiernahrung und -zubehör in Europa.



Zum weiteren Ausbau des boomenden E-Commerce-Geschäfts sah das Unternehmen zwingenden Bedarf und entschied sich für den Bau eines neuen Fulfillment-Centers in Deutschland. Das Logistiksystem für den neuen Standort liefert der Generalunternehmer Vanderlande - in Zusammenarbeit mit der Abteilung Logistics Solutions Integration der Schwestergesellschaft Toyota Material Handling Deutschland.

Die Anlage soll E-Commerce-Aufträge von Tiernahrung und -zubehör bearbeiten - ein Bereich, der aus einem sehr umfangreichen Sortiment an kleinen und großen Artikeln besteht, dessen Auftragsabwicklung es sinnvoll zu automatisieren gilt. Die Warenvereinnahmung erfolgt dabei in einem Schmalgang-Palettenregal. Von dort aus werden Paletten in die Bereiche Großteile- sowie Kleinteile-Kommissionierung verbracht

Das Herzstück der automatisierten Kommissionierung der Kleinteile ist ein Autostore-System, welches um eine Vanderlande-Systemlösung zur kombinierten Handhabung von Groß- und Kleinteilen ergänzt wurde. Durch die Kombination der Vanderlande Fördertechnik sowie die Integration eines Shuttle-Systems wird ein neuartiger automatisierter Konsolidierprozess von Groß- und Kleinteilen realisiert, wie er so bisher ausschließlich manuell in ähnlichen Anlagen gelöst wird.



Die Systemlösung baut auf strikte Prozesstrennung auf. Es gibt zum Beispiel für die verschiedenen Artikelgruppen auch unterschiedliche Packbereiche sowie automatische Verschließerlinien mit Volumenreduzierung und Etikettierung. Alle Kartons werden automatisch aufgerichtet und über die Fördertechnik in den entsprechenden Bereich geroutet. Kernelement ist die Vanderlande DOT.M-Fördertechnik. Sowohl für die Paketverteilung auf die Verschließerlinien als auch im Warenausgang wird jeweils ein energieeffizienter Vanderlande POSISORTER als Hochleistungsaggregat eingesetzt.



Weiterhin wird Vanderlande ein WMS auf Basis von SAP EWM mitliefern. Die Einführung des SAP EWM ist damit der letzte Baustein in eine einheitliche durchgängige SAP-Architektur vom Stammdaten-Management bis hin zu der Materialflusssteuerung.