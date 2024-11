Vanderlande sieht steigende Nachfrage nach effizienten, automatisierten Systemen und mit der Übernahme auch enormes Potenzial für nachhaltiges Wachstum, heißt es in der Aussendung zum Thema. Angesichts steigender Passagierzahlen und umfangreicher Investitionen in die Modernisierung von Flughäfen seien die langfristigen Marktaussichten für die Flughafenautomatisierung äußerst positiv.



Mit dieser Übernahme schaffe Vanderlande eine solide Grundlage für ein nachhaltiges Wachstum auf dem breiteren Markt für automatisierte Logistik, das auf dem starken und zuverlässigen Beitrag des Flughafengeschäfts beruht, heißt es in der Aussendung zum Thema. Kunden sollen schnelleren Zugang zu Technologien und besseren Vor-Ort-Service durch die globale Präsenz erhalten.



Vanderlande schätze Siemens Logistics als ausgereiftes, widerstandsfähiges Unternehmen mit außergewöhnlichen, sachkundigen Mitarbeitern, das sich durch einen soliden Ruf und jahrzehntelange vertrauensvolle Beziehungen zu seinen Kunden auszeichnet. „Der innovative Ansatz und das robuste Geschäftsmodell von Siemens Logistics passen perfekt zu Vanderlandes Zukunftsvision. Die vorausschauende und innovative Denkweise von Siemens Logistics beweist auch, dass das Unternehmen in der Lage ist, sich an die veränderte Marktdynamik anzupassen. Unsere Kunden werden von einer breiteren Palette an Lösungen und Dienstleistungen profitieren, die es ihnen ermöglichen, ihre Herausforderungen effektiver zu bewältigen", so Vanderlande-CEO und -Präsident Andrew Manship.



„Als profilierter Anbieter von Lösungen für die Flughafenlogistik genießt Siemens Logistics einen erstklassigen Ruf in den Bereichen Gepäck- und Luftfrachtabfertigung. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Vanderlande und unseren engagierten globalen Teams neue Impulse für die Flughafenbranche zu setzen und das Geschäft unserer Kunden mit zukunftsweisenden Technologien zu unterstützen“, sagte Michael Schneider, CEO von Siemens Logistics.



„Unser innovatives Portfolio an leistungsfähiger Hard- und Software sowie ein umfangreiches Angebot an intelligenten Dienstleistungen wird das Portfolio von Vanderlande perfekt ergänzen und die Automatisierung und Digitalisierung in der Branche weiter vorantreiben. Eine künftige gemeinsame Aufstellung bietet sowohl unseren Kunden als auch unseren Teams erhebliches Entwicklungs- und Wertschöpfungspotenzial.“