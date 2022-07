Dem VNL geht es beim Logistik-Future-Lab und beim Österreichischen Logistik-Tag nach eigenen Angaben um relevante Inhalte, die die Teilnehmer inspirieren sollen, ihre Lieferkette und Logistik erfolgreich zu gestalten. Bei der Abendgala soll vor allem Networking im Vordergrund stehen.



Am 4. Oktober zeigt das Future-Lab Trends und Entwicklungen, die maßgeblich Einfluss auf die Lieferkette und die Logistik haben werden. Schwerpunkte sind unter anderem Risikomanagement, Nachhaltigkeitsorientierte Lieferketten, Optimierung von Liefernetzwerken dank Daten und Algorithmen, die Rolle der technischen Logistik in Value Chains und die Lage am Energiemarkt.



Abends findet die Abendgala mit der Verleihung des Österreichischen Logistikpreises statt.



Am 5. Oktober stehen neuartige erfolgreiche Umsetzungen von Industrie- und Handels -und Logistikunternehmen am 29. Österreichischen Logistiktag im Vordergrund. Schwerpunkte sind unter anderen Perspektiven der globalen Warenströme, Intralogistik in Produktionsunternehmen, ökologieorientierte Endkundenlogistik, resiliente Supply Chains, Veränderungen im Lieferantenmanagement und multimodale Transportketten.



Etwa 60 Referenten und 50 Aussteller und Start-ups werden die beiden Tage begleiten. Unter den etwa 700 Teilnehmern finden sich vor allem Supply Chain- und Logistik-Manager aus Industrie, Handel und Dienstleistung, Fachexperten aus Beschaffung, Produktion, Lager und Transport, IT-, Technologie- und Digitalmanager und C-Level-Führungskräfte.

Hier einige Eindrücke zum VNL Logistik Tag 2021.