Automatisierung und mobile Robotik zählen mittlerweile zu Erfolgsfaktoren in Unternehmen - gleichzeitig tun sich viele Unternehmen bei der Einführung von Robotern in ihren Betrieben schwer. Wo gibt es Sand im Getriebe, was beobachtet der Start-up-Gründer in der Branche, wo steht die Logistik im DACH-Raum zum Thema und wie unterstützt Waku die Logistik konkret? Dispo hat CEO Victor Splittgerber gebeten, etwas "aus dem Nähkästchen" zu plaudern.