Mit dem erfolgreichen Abschluss der Serie-B-Finanzierungsrunde hat Dexory in den letzten drei Jahren 120 Millionen US-Dollar an Kapital eingeworben. Seit der Markteinführung seiner autonomen mobilen Roboter und der DexoryView-Plattform vor nur 18 Monaten ist das Unternehmen beeindruckend gewachsen. Wave-X trägt nun mit einer Investition von zwei Millionen US-Dollar zu dieser Finanzierungsrunde bei. Dexory profitiert nicht nur von der finanziellen Unterstützung des österreichischen Frühphasen-Investors WaVe-X, sondern auch von dessen Expertise, seinem Netzwerk in der Transport- und Logistikbranche und der Interaktion mit der Walter Group, dem Mutterkonzern von Wave-X.

„Unsere Investition in Dexory ist ein strategischer Schritt, um die Innovation in der Logistikbranche voranzutreiben“, erklärt Michal Lewandowski, Investment Manager bei Wave-X. „Dexorys herausragende Technologie liefert bereits beeindruckende Ergebnisse und hat das Potenzial, die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Lagerprozesse verwalten, grundlegend zu verändern. Wir freuen uns darauf, das Team auf seinem weiteren Weg zu begleiten und zu unterstützen.“



„Wir freuen uns unglaublich über die Dynamik, die wir in den letzten 18 Monaten aufgebaut haben“, sagt Andrei Danescu, CEO und Mit-Gründer von Dexory. „DexoryView erweist sich als konkurrenzlose Technologie, um die digitale Transformation voranzutreiben und bessere Geschäftsergebnisse in der Lager- und Lieferkettenbranche zu erzielen. KI steht ganz klar im Fokus der Unternehmensmanager. Mit der Qualität der extrahierten Daten und den aussagekräftigen Einblicken in die Abläufe wird DexoryView unseren Kunden und Investoren gleichermaßen wirtschaftlichen Erfolg bringen.“