Truckoo sei nach Eigenangaben die europaweit größte und einzige Plattform für einen vollständig digital abgewickelten Handel von Nutzfahrzeugen wie LKW, Busse und Baufahrzeuge, wie das 2020 in München gegründete Start-up bekannt gibt. Es umfasst mittlerweile ein internationales Netzwerk von über 900+ Händlern und 1.300 Kunden



Organisiert wird der Handel über Partner – etablierte Nutzfahrzeugwerkstätten, die die Fahrzeuge kostenlos bewerten und sämtliche Informationen in der Truckoo-App festhalten. Die Daten werden dabei in Echtzeit weitergeleitet und nach Prüfung am digitalen Marktplatz zur Verfügung gestellt. Nach dem Verkauf übernimmt die Plattform die gesamte Abwicklung – inklusive Kommunikation, Bezahlung und Logistik. Durch die vollständig digitale, transparente und vereinfachte Abwicklung werden die Kosten und Risiken beim Kauf von Nutzfahrzeugen gesenkt.



Nun hat sich das Start-up in einer Finanzierungsrunde 1,5 Millionen Euro an Investment gesichert und sich auch den ersten österreichischen Investor an Bord geholt: WaVe-X als Tochter der Walter-Group, zu der auch LKW-Walter zählt, stellt dem Start-up ein Investitionskapital von 400.000 Euro und "langjähriges Knowhow und umfassende Erfahrung im Transport- und Logistikbereich" zur Verfügung, wie es aus der Walter-Gruppe heißt.



„Wir glauben an das innovative Geschäftsmodell von Truckoo und freuen uns sehr, gemeinsam die Zukunft der Logistik mitzugestalten und weiter zu digitalisieren. Mit seiner Onlineplattform gelingt es dem Start-up, den bislang sehr analogen und intransparenten Handel von Nutzfahrzeugen zu digitalisieren und damit auch zu revolutionieren. Mit unserer Logistikexpertise und unserem Netzwerk tragen wir dazu bei, das Wachstum von Truckoo auszubauen“, unterstreicht Matthias Leibetseder, Investmentmanager bei WaVe-X, das Potenzial des Start-ups.