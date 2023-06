Nach Angaben von Fortune Business Insights wird etwa der Markt für Drohnenlieferungen von 998 Mio. US-Dollar im Jahr 2020 auf 31 Mrd. US-Dollar im Jahr 2028 anwachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 24,4 Prozent. Täglich werden weltweit mehr als 2.000 Drohnenlieferungen durchgeführt, die von der Notfallversorgung in abgelegenen Gebieten bis hin zur Lieferung von Lebensmitteln in Städten reichen.



Nun gibt es mit dem Drohnen-Hauslieferdienst des norwegischen Drohnenlogistikunternehmens Aviant einen neuen Player am Markt. Das vom MIT gegründete Unternehmen setzt Drohnen ein, um Menschen in abgelegenen Gegenden bequeme und innovative Hauslieferdienste anzubieten. Das Unternehmen, das von Bring Ventures, dem Venture-Arm der norwegischen Post, unterstützt wird, kann Kunden in einem Umkreis von über 30 Kilometern beliefern.



„Kyte“ kann Lebensmittel, Speisen zum Mitnehmen und nicht verschreibungspflichtige Medikamente in dünn besiedelte Gebiete und Ferienhäuser in Norwegen liefern. Darüber hinaus hat das Unternehmen zusätzliche öffentliche Mittel in Höhe von einer Million Euro von Innovation Norway erhalten, um lebenswichtige verschreibungspflichtige Medikamente direkt von der Apotheke aus an Menschen in abgelegenen und vorstädtischen Gebieten zu liefern, wo die Mobilität aufgrund großer Entfernungen und Faktoren wie schlechten Straßen oder schlechtem Wetter schwierig sein kann.



Aviant hat bereits zwölf kommerzielle Aufträge in Norwegen und Schweden ausgeführt, insbesondere den Transport von Covid-19-Tests und Blutproben zwischen Bezirkskrankenhäusern und zentralen Krankenhäusern während der Pandemie. Seitdem hat das Unternehmen über 2 500 autonome Flüge durchgeführt und dabei mehr als 35 000 km zurückgelegt.



Die Drohnen von Aviant seien dabei in der Lage, bis zu 120 km weit in gerader Linie zu fliegen, ähnlich wie ein Flugzeug. Die höhere Effizienz und Geschwindigkeit bedeute, dass die Reichweite von Kyte deutlich höher sei als bei anderen Türlieferdiensten aus der Luft. Bei Hin- und Rückflügen könne Kyte in einem Radius von 30 km ausliefern, während andere Anbieter nur zwei bis drei Kilometer anbieten würden, so Aviant.



Das Unternehmen plant für 2023 die Eröffnung eines zweiten Standorts in Norwegen, von dem aus 20.000 bis 30.000 abgelegene Ferienhäuser mit Haus-zu-Haus-Lieferungen versorgt werden können. Längerfristig plant Aviant, den Großteil der norwegischen Bevölkerung sowie die EU-Märkte mit Drohnenzustellungen zu versorgen.

>> Lesen Sie auch: Einsatzfelder für Drohnen in der Logistik <<