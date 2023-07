Weltweit steckt in jedem zweiten Neuwagen Technik von Brose. Das Unternehmen beschäftigt global an 70 Standorten, darunter 16 in Deutschland, rund 30.000 Mitarbeitende. Im Werk Hallstadt hat Brose ein Fahrerloses Transportsystem (FTS) von EK Robotics im Einsatz.



Bereits seit 2018 ist ein FTS des Herstellers im britischen Brose-Werk in Coventry mit insgesamt neun Fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF) des Typs Smart Move in Betrieb. Die Anforderungen in Hallstadt sind indes andere. „Die guten Erfahrungen aus dem Coventry-Projekt in England haben für EK Robotics gesprochen. Für das Vorhaben in Hallstadt war aber vor allem ausschlaggebend, dass EK Robotics ein vollständiges sowie glaubwürdiges Gesamtkonzept präsentieren konnte, das uns auch aus kaufmännischer Sicht überzeugt hat“, so der Leiter Produktionslogistik der Brose Gruppe, Gerald Röhner.



Am bayrischen Standort in Hallstadt geht es darum, bisher manuell durchgeführte Arbeitsprozesse zu automatisieren, so Gerald Röhner: „Eine Besonderheit dort besteht darin, nicht nur den Transport von Großladungsträgern (GLT), sondern auch den von Kleinladungsträgern zu automatisieren. Wegen der begrenzten Fahrwege wäre ein Mischverkehr von manuellem Verkehr und FTF nicht möglich. Deshalb wollten wir ein System entwickeln, mit dem auch das Be- und Entladen von KLT samt der dazugehörenden Transporte vollautomatisch abläuft.“



Die Ausgangslage in Hallstadt ist anspruchsvoll: Es geht um eine hohe Zahl an Groß- und Kleinladungsträgern (GLT und KLT) und darüber hinaus auch um eine große Vielfalt verschiedener Produkte sowie Gebinde. Die Intralogistik bei Brose zählt allein 700 Stellplätze für GLT, für KLT sind es rund 1.400, mit knapp 90 unterschiedlichen Varianten für Paletten und Gebinde. Der Fahrkurs der Transportroboter ist 800 Meter lang und mit einigen schmalen Passagen und Kreuzungen mit hohem Verkehrsaufkommen sehr komplex. Die FTF navigieren hochpräzise per Laserscanner und Reflektoren. Über die zahlreichen Stationen sollen bei Brose das Automatiklager, eine automatische Bänderanlage und der Versand mit der Fertigung verknüpft werden.



„Brose hat im Vorfeld alle Daten geliefert, die wir benötigt haben. Für beide Seiten war es ein prozesstechnisch herausforderndes und in der Summe auch intensives Projekt. Die Zusammenarbeit lief hervorragend“, erinnert sich Nico Dietrich, Sales Manager bei EK Robotics. Um die Eckdaten und vor allem die erforderliche Anzahl an Transportrobotern für das zukünftige FTS vorab zu ermitteln und zu verifizieren, nutzt Brose die von EK Robotics angebotene Dienstleistung der Simulation.



Beim Layout des FTS wünscht sich Brose eine möglichst hohe Flexibilität, um das System auch nach der Inbetriebnahme weiter und eigenständig anpassen zu können. Eine umfassende Schulung der beteiligten Personen durch EK Robotics stellt dies sicher.



Die Umsetzung beginnt mit der Erstellung des Fahrkurses, zunächst für den Transport der Großladungsträger. Mit ihnen werden bei Brose zumeist großvolumige Produkte und Fertigteile wie Türmodule für Kraftfahrzeuge befördert. Stück für Stück wird der Kurs erweitert. Fortlaufend werden die Ergebnisse kontrolliert, um eventuelle Hürden früh zu identifizieren und abzustellen. Dabei zeigt sich, dass das FTS wegen besonderer interner Abläufe bei Brose den Materialfluss stets nahe am Peak halten muss – die Transportleistung der Fahrzeuge liegt also konstant hoch.



Ein paar Wochen nach Beginn der Installation geht das System für den automatisierten Transport der GLT in Betrieb. Anschließend beginnen die Spezialisten von EK Robotics und Brose damit, auch die KLT-Logistik ins FTS zu integrieren.