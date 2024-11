Computacenter ist ein Technologie- und Servicedienstleister, das Unternehmen und öffentliche Auftraggeber bei der Beschaffung, der Weiterentwicklung und dem Betrieb ihrer IT-Infrastruktur unterstützt. Im Zuge wachsender Anforderungen an die Auftragsabwicklung hat Computacenter in seinem Lager in Kerpen das Skypod-System des Robotikunternehmens Exotec implementiert. Das Unternehmen reagiert damit auf die zunehmende Zahl und Komplexität der Bestellungen, die in den letzten Jahren stetig gestiegen sind.



Der Einsatz der Skypod-Roboter soll vor allem die Effizienz der internen Logistikprozesse verbessern. Insbesondere die zunehmende Fragmentierung der Bestellungen und das hohe Auftragsvolumen stellten Computacenter vor die Herausforderung, flexibel auf schwankende Anforderungen reagieren zu können. Durch die automatisierten Lagerroboter will das Unternehmen die Kundenzufriedenheit weiter sichern.



Seit Sommer 2024 unterstützen zwölf Skypod-Roboter und zwei Picking-Stationen die Logistikabläufe im Kerpener Warenlager. Zusätzlich kommt ein Fördersystem zum Einsatz, das die Materialflüsse zwischen den Stationen optimiert. Das Skypod-System erreicht mit einer Systemhöhe von 11,70 Metern und einer Lagerkapazität von über 15.000 Behältern eine Leistung von 286 Behälterbewegungen pro Stunde. Dadurch wird die Reaktivität und Leistungsfähigkeit der Logistikprozesse unabhängig von Artikel- und Auftragsstruktur signifikant gesteigert.



Holger Jander, Director Logistics and Technical Services bei Computacenter, zeigt sich mit den bisherigen Ergebnissen der Automatisierungslösung zufrieden: „Das Skypod-System von Exotec hat unsere Erwartungen übertroffen. Die Skalierbarkeit der Lösung ermöglicht es uns, flexibel auf schwankende Auftragsvolumina zu reagieren und unseren Kunden einen noch besseren Service zu bieten.“ Dank der automatisierten Anlage sei der Aufwand in der Auftragsabwicklung gesunken und die Effizienz der Logistikprozesse deutlich verbessert worden. Besonders schätzt Jander die autarke Funktionsweise des Systems sowie die Möglichkeit, Wartungen per Fernzugriff durchzuführen, was eine reibungslose Betriebsführung gewährleistet.



Andreas Stöckl, eVP Sales Central Europe bei Exotec, sieht die erfolgreiche Implementierung bei Computacenter als Bestätigung des Potenzials des Skypod-Systems für Unternehmen verschiedener Größen und Branchen: „Die Zusammenarbeit mit Computacenter zeigt einmal mehr, dass das Skypod-System einen echten Mehrwert in der Lagerautomatisierung bietet.“