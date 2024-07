Neue Technologien und die von Huber und Stelzer angesprochenen "Future Skills" sollten sich dabei auch in Lehrplänen niederschlagen. Barbara Jarka, Berufsschule für Industrie, Finanzen und Transport in Wien, erklärt dazu: „An den Lehrplänen arbeiten pädagogische Expert:innen, aber auch Leute aus dem Ministerium. Das kann etwas dauern. Derzeit wird versucht, die Lehrpläne flexibler und offener zu gestalten, um zeitgemäßen Unterricht zu ermöglichen. Dabei ist uns eine gute Basis für die berufliche Laufbahn wichtig, die Feinheiten lernt man ohnehin in der Arbeitswelt.“



Man müsse davon ausgehen, dass Pädagogen und Pädagoginnen unabhängig von Alter oder Erfahrung unterschiedlich mit dem Thema KI umgehen. Zudem werden Schulen mit Tools regelrecht überflutet – einerseits zur Unterrichtsvorbereitung und andererseits zur Nutzung im Unterricht. Das Lehrpersonal und die Schüler und Schülerinnen damit vertraut zu machen, sei eine extrem zeitaufwendige und umfassende Aufgabe.



Auch Knapp-Lehrling Nikolaus Hofmann Nikolaus Hofmann stellt Unterschiede in der Bereitschaft der Lehrkräfte fest, KI in den Unterricht zu integrieren: „Die jüngere Lehrergeneration, die frisch aus den Unternehmen kommt, beschäftigt sich eher mit KI als die ältere Generation in den Berufsschulen, die strikt nach Lehrplan unterrichtet. Ein Beispiel: Wir lernen, wie man Briefe an Firmen schreibt, aber nicht, wie man E-Mails verfasst.“ Dazu kommt das ständige Abwägen: Kann ich meine Hausaufgabe mit KI machen, ist es erlaubt oder nicht? Kann ich KI im Zuge meiner Recherche sinnvoll verwenden? Und wie überprüfe ich, ob die generierten Daten stimmen?

Davor Sertic arbeitet als Wirtschaftskammer-Spartenobmann stark mit der Lehrausbildung zusammen und stellt fest, dass Schulen in der Vergangenheit geschlossene Organisationen waren, sie heute aber Kooperationen mit der Wirtschaft bilden und offen für enge Zusammenarbeit seien. „Wir haben eine Direktor:innen-Konferenz ins Leben gerufen und laden alle, die mit Logistik zu tun haben, zum Austausch ein. Intermodalität zum Beispiel kommt in den Lehrplänen noch nicht vor. Wir erklären, was wir an Skills in den Schulen brauchen und adaptieren mit dem IWW die Lehrpläne.“