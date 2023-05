Würth und Knapp haben mittlerweile 18 Automatisierungslösungen in elf Ländern realisiert, die laufend erneuert und erweitert werden. Die Grundlage für diese Partnerschaft ist das speziell für Würth eingerichtete, strategische Key Account Management auf Seiten von Knapp.



Armin Breitner, verantwortlicher Projektleiter der Konzernlogistik für die Projekte in Frankreich und Italien, erklärt den Schwerpunkt der gewonnenen Projekte. „Die Erweiterungen in unseren Auslandsniederlassungen haben einen starken Automatisierungsschwerpunkt.“ Daniel Lutz, Projektleiter der Konzernlogistik für das Projekt in Deutschland, ergänzt: „Die laufende Weiterentwicklung unserer Logistik im Bereich der Automatisierung und der Einsatz innovativer Technologien ist uns mit Blick in die Zukunft besonders wichtig.“



Das Headquarter der Adolf Würth GmbH & Co. in Künzelsau wird mit einem klaren Robotik-Schwerpunkt erweitert, wodurch die Leistung der bestehenden Knapp-Anlage in zwei Ausbaustufen verdoppelt wird. Zwei Pick-it-Easy Robots, sechs Pick-it-Easy-Arbeitsplätze und zwei Versandroboter für die Karton- und Behälter-Palettierung (in der ersten Ausbaustufe) modernisieren das europäische Zentrallager.



Das zentrale Lagersystem OSR Shuttle Evo wird ebenso erweitert und die Fastbox als schneller Lager- und Pufferturm bildet die optimale Ergänzung. Die Softwaremodule von Knapp sollen für einen reibungslosen Ablauf innerhalb des Lagers sorgen. Würth kann in der ersten Ausbaustufe künftig rund 24.000 Auftragszeilen aus dem Shuttle abwickeln, in einer zweiten Ausbaustufe können die Auftragszeilen durch weitere Pick-it-Easy Robots und weitere Arbeitsplätze 50.000 pro Tag erhöht werden.