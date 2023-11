Nach ihrem Abschluss an der HTL und einem berufsbegleitenden Studium des Wirtschaftsingenieurwesens mit Fokus auf Logistik an der FH Technikum Wien, teilt Hüzüme Erkaptan in ihrem Video enthusiastisch Einblicke in ihren Berufsalltag in der Abteilung für logistische Lösungen bei Toyota. Ihre Hauptaufgaben beinhalten die Entwicklung von Regalsystemen zur Optimierung des Raumes und des Materialflusses in Lagern, sowie die Betreuung von Kunden bei der Implementierung des I_Site Flottenmanagementsystems.



Josef Dax, Leiter der Abteilung für Logistiklösungen, sieht in jungen Frauen wie Hüzüme ein enormes Potenzial für die Zukunft, insbesondere in technischen Berufen. "Die Logistik- und E-Commerce-Branche wird zunehmend von Automatisierungslösungen geprägt. Die Herausforderungen der Branche erfordern innovative Lösungen, die wir in unserer Abteilung individuell für unsere Kunden entwickeln," fügt Dax hinzu.



Martina Eisler, Leiterin der PR & Marketing Abteilung, unterstreicht die Bedeutung der Initiative: "Es ist uns ein Anliegen, im Rahmen unserer Gleichstellungsbestrebungen junge Talente zu fördern. Wir sind stolz darauf, dass dieses Jahr gleich zwei unserer Mitarbeiterinnen für den Award nominiert waren."



Über Toyota Material Handling Austria:

Als Teil der Toyota Material Handling Group und Unternehmen der Toyota Industries Corporation (TICO) – dem weltweit führenden Hersteller im Bereich Flurförderzeuge und Lagertechnik – bietet Toyota Material Handling Austria ein breites Spektrum an Produkten und Lösungen für alle Aspekte der Intralogistik. Von Standard-Flurförderzeugen bis hin zu teil- und vollautomatisierten Logistiksystemen mit intelligenten Softwarelösungen, die zur Optimierung von Arbeitsabläufen und Vernetzung von Maschinen, Systemen und Prozessen beitragen.

Über OVE Fem:

OVE Fem ist das Branchennetzwerk für Frauen im OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik. Es richtet sich an Studentinnen, Professorinnen, Expertinnen und weibliche Führungskräfte aus den Bereichen Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft. Die Plattform fördert den Erfahrungs- und Wissensaustausch und hilft, Synergien zu finden und zu nutzen. Außerdem will OVE Fem schon bei Schülerinnen das Interesse an technischen Berufen wecken sowie die Möglichkeiten anhand konkreter Rollenbilder aufzeigen, unter anderem mit der erfolgreichen Initiative Girls! TECH UP. Für mehr Informationen: www.ove.at