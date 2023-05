Die 1994 als Koch Media gegründete und im August vergangenen Jahres in Plaion umbenannte Plaion Holding mit Sitz in Höfen (Tirol) und weltweit 2.350 Mitarbeitenden ist seit fünf Jahren Teil der börsennotierten schwedischen Embracer-Gruppe. Mit mehreren Tochter- und Schwesterunternehmen sowie dreizehn eigenen Entwicklungsstudios produziert und vermarktet die Unternehmensgruppe PC- und Konsolenspielen, Software, Merchandise-Produkten und Filme auf DVD und Blu-ray. Die Unternehmensgruppe hat eigene paneuropäische Gesellschaften und weitere in den USA, Australien, China und Japan aufgebaut. Wegen des starken Wachstums wurde im Tiroler Ausserfern bereits sehr frühzeitig mit dem Aufbau eines zentralen Logistik- und Shared-Service-Centers begonnen.



„Zu den täglichen Anforderungen gehören neben den hohen Qualitätsansprüchen vor allem die schnellen Auftragsdurchlaufzeiten, hohe Prozesstransparenz und -effizienz sowie Verdichtung der Lagerung“, so Markus Mueller, Director of Logistics bei Plaion. „Mit der Übernahme weiterer großer Produktlieferanten für die EMEA-Region und steigenden Auftragsmengen stieß das Logistikzentrum im Jahr 2020 allerdings an seine Kapazitätsgrenzen.“



Vor diesem Hintergrund beschloss die Geschäftsführung die Verdoppelung des bestehenden Logistikzentrums in Höfen durch einen Holzanbau sowie den Ausbau und die Verdichtung des bestehenden Lagers durch eine weitere Automatisierung. Auf diesen zusätzlichen rund 6.540 Quadratmetern Logistik- und Prozessflächen des Neubaus sollten Effizienzsteigerungen durch wesentliche Erweiterung der Lagerkapazitäten sowie Verbesserung und Optimierung der Bearbeitungsschritte erfolgen.



„Um die wachsenden Anforderungen an die zentrale Logistik sowie unsere eigenen Ansprüche und die Erwartungen der Kunden auch langfristig erfüllen zu können, investierten wir bei dem Neubauprojekt von vornherein in eine zusätzliche Automatisierung“, so Mueller. „Durch die jahrzehntelange Erfahrung mit unseren eigenentwickelten automatisierten Lagersystemen für Film und Videospiele sowie unserer Kompetenz in diesem Bereich waren wir für eine entsprechende Systemauswahl gut gerüstet.“



Mit Blick auf das bestehende und zukünftige Artikelportfolio, das die Gruppe für Kundenbestellungen aus EMEA vorhält, wurden unterschiedliche Systeme intensiv geprüft. Aufgrund der vorherigen eigenen Automatisierungsbemühungen die Entscheidung für das bisher fehlende und optimal automatisierte Lager- und Kommissioniersystem zugunsten einer Autostore-Anlage aus. „Intelligente Lagerraumnutzung, maximale Skalierbarkeit, hohe Effizienzoptimierung und Entlastung der Mitarbeitenden“, fasst der Logistikdirektor die wichtigsten Entscheidungsgründe zusammen.



„Bezüglich unserer Anforderungen zeigte sich die Autostore-Technologie mit allen Kennzahlen gegenüber herkömmlichen AKL-Systemen als eine optimale Systemlösung.“ Der Auftrag für das Automatisierungsprojekt in dem Erweiterungsbau für das Logistikzentrum wurde mit verschiedenen Anbietern analysiert. Den entsprechenden Zuschlag erhielt Element Logic. „Überzeugende bisherige Referenzprojekte sowie ein Produkt und Leistungsspektrum, das, eingebunden in eine intelligente Komplettlösung, für die vorgesehene Automatisierung unserer Prozesse passend war“, erläutert Gerhard Papst, Technical Logistics Developement Director der Plaion-Gruppe.

