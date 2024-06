In Österreich vergab das Prüfungs- und Beratungsorganisation EY nun zum dritten Mal den EY Scale-up Award, mit dem junge Unternehmen auf Wachstumskurz ausgezeichnet werden. Dabei wählte eine Jury unter mehr als 250 Bewerbungen in zwölf Kategorien jeweils das Scale-up und den Rising Star des Jahres, und letztlich einen Gesamtsieger. Darüber hinaus wurde in Kooperation mit aws (Austria Wirtschaftsservice) der Sonderpreis „Spin-off des Jahres“ vergeben.



Als Scale-up des Jahres wurde Storebox ausgezeichnet. Storebox bietet die erste komplett digitale Self-Storage-Lösung in Europa und will gemeinsam mit Franchise-Partner:innen das größte und innovativste Logistik-Netzwerk in Europa aufbauen. "Wir verdoppeln unsere Umsätze mittlerweile auf Jahresbasis im zweistelligen Millionenbereich. Wir sind das schnellstwachsende Franchise-System in ganz Europa", erklärt dazu Storebox-Gründer und -CEO Johannes Braith gegenüber "Brutkasten".



„Ich bin überwältigt von der Auszeichnung mit dem EY Scale-up Award. Es ist schwierig, ein Unternehmen zu skalieren, insbesondere in herausfordernden Zeiten wie wir sie aktuell haben. Dieser Award ist eine großartige Anerkennung. Es ist unglaublich, wie viele tolle Unternehmen hier mitgemacht haben. Für uns ist es wirklich ganz besonders, dass wir uns bei einer so starken Konkurrenz durchgesetzt haben, und auch für unser Team, das diesen Preis erarbeitet hat, ist das eine große Wertschätzung“, so der Storebox-CEO bei der Verleihung.



>>> Im Dispo Blitztalk spricht Storebox-Gründer und -CEO Johannes Braith über die Disruption der letzten Meile und dem Plan, eine eigene Kategorie in der City Logistik zu schaffen



Den Titel „Rising Star des Jahres“ erhielt das Start-up Circly, das auch als Rising Star in den beiden Kategorien Retail & Consumer Products sowie mit dem Sonderpreis „Spin-off des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Circly bietet eine einfache, genaue und kosteneffiziente KI-gestützte Planung für Produktion und Handel, um Ressourcenverschwendung zu reduzieren. Damit unterstützt das Start-up aus Niederösterreich Händler:innen bei der Herausforderung, wie sie die Daten und Wünsche der Verbraucher:innen im analogen und digitalen Geschäft analysieren können, um zielgerichtet zu planen.



„Dieser Award ist eine tolle Würdigung für das gesamte Team, das jeden Tag hart arbeitet und alles gibt, damit wir unseren erfolgreichen Wachstumskurs so umsetzen können, wie wir es aktuell tun. Es gibt national als auch international keinen cooleren Preis und keine bessere Würdigung für die Performance von Start-ups und Scale-ups im Wachstum. Dass wir gleich drei Trophäen gewinnen, habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können und ist immer noch schwer zu begreifen. Nach einem herausfordernden Jahr mit vielen Ups and Downs ist das ein Höhepunkt für das ganze Team, über den wir uns sehr freuen“, so Eric Weisz, CEO und Co-Founder von Circly.



>>> Im Blitztalk spricht Circly-Gründer Eric Weisz über Künstliche Intelligenz und Faxgeräte in der heimischen Logistik-Branche.



In der Kategorie „Mobility & Transport“ wurde byrd, ein international erfolgreicher Logistik-Spezialist für skalierbares und digitales E-Commerce-Fulfillment, als Scale-up des Jahres ausgezeichnet. Den Titel Rising Star des Jahres holte sich Digicust. Das Start-up mit Sitz am Flughafen Schwechat digitalisiert und automatisiert die Zollabfertigung weltweit durch den Einsatz einer KI-basierten Web-App mit virtuellen Zollrobotern.