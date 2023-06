Künstliche Intelligenz : KI in der Logistik: Circly-Gründer Eric Weisz im Blitztalk

In Amerika bitten CEOs von KI-Unternehmen darum, reguliert zu werden. Wie ist die Gefahr von Künstlicher Intelligenz realistisch einzuordnen? Und warum denkt ein agiler Gründer in der Logistik an Faxgeräte, wenn er die heimische Logistikbranche beschreibt? Der dispo Blitztalk gibt Antworten.