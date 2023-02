Ikea und Storebox haben getestet, Bestellungen bei Ikea per Click & Collect in eine Storebox in der Nachbarschaft zugestellt zu bekommen. Nun soll die gemeinsame Lieferlösung in mehreren Schritten auf ganz Österreich ausgedehnt werden.

Für Claes Lindgren, Country Customer Fulfilment Manager bei IKEA, hat sich die Zusammenarbeit mit Storebox im Probebetrieb in Wien bewährt: „Seit Sommer haben bereits über 1.000 Kund:innen das Service genutzt. Nun werden wir die Zusammenarbeit mit Storebox intensivieren und die engmaschige Lager-Infrastruktur unseres Click & Collect Partners für die zeitgemäße Zustellung von Bestellungen auch außerhalb Wiens nutzen. Am Ende des Tages wollen wir den Kund:innen mit 24/7-Abholmöglichkeiten volle Flexibilität bieten und hier sehen wir die Storebox Lösung als eine wirklich tolle Option.“

Zugang zum Lager bekommen die Käufer via einem per Mail oder SMS übermittelten Code, um die bestellte Ware in der nächstgelegenen Storebox kontaktlos und rund um die Uhr abholen zu können. „Neben der spürbaren Zeitersparnis und komfortablen Online-Bestellung sprechen die umweltfreundliche Abholung in der unmittelbaren Wohnumgebung und der niedrige Lieferpreis von zehn Euro für unsere Zusammenarbeit mit Ikea“, betont Johannes Braith, CEO von Storebox. „Laut unserer internen Umfrage haben 100 Prozent der befragten Click & Collect Kunden angegeben, dass sie unseren Service wiederbeauftragen werden“, so Braith weiter.

Alpaslan Deliloglu, CEO von IKEA Österreich, sieht die Zusammenarbeit mit Storebox als zukunftsweisend: „Unsere Kooperation mit Storebox ermöglicht für unsere Kunden eine hohe Flexibilität und Planbarkeit ihrer Warenannahme. Denn unsere Lieferungen können in den nahegelegenen Storeboxes 365 Tage im Jahr rund um die Uhr mit einem sehr niedrigen CO2-Fußabdruck abgeholt werden.“

