Vergangene Woche wurde die erste Paketstation in der Lazarettgasse im neunten Wiener Gemeindebezirk eröffnet. Ab sofort können Pakete an diesem Storebox-Standort rund um die Uhr aufgegeben, abgeholt und retourniert werden. „Die Servicierung findet in den Storebox-Räumlichkeiten statt und ist durch Videoüberwachung sicher und vor allem wetterfest. In den vergangenen Monaten haben wir intensiv an der technischen Integration gearbeitet, um für ein einfaches, vollautomatisiertes und sicheres Kundenerlebnis zu sorgen. Der Zutritt zur sogenannten „Paketwand“ wird über Scan ermöglicht, alles weitere wird über die Bedienoberfläche der Paketstation abgewickelt,“ so Storebox Geschäftsführer Johannes Braith.

Aktuell werden an diesem Standort täglich 15 bis 20 Pakete abgeholt und die Tendenz sei stark steigend. Die Storebox Zutrittssoftware soll nahtlos in die Systeme von DPD integriert sein. Somit soll nicht nur den Zustellfahrern ein effizienter Zustellprozess, sondern auch den Kunden ein flexibles 24/7 Abholerlebnis, gewährleistet werden.