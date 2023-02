Thomas Reutter ist Vice President für Polyolefins Produkt/Asset and Supply Chain Management bei Borealis. Damit verantwortet er für Borealis weltweit die Planung und Optimierung der Produktion und Lieferung zum Kunden. Nun ist er auch Beirats-Mitglied des Verein Netzwerk Logistik (VNL).



„Borealis treibt die Transformation von einer linearen zu einer Kreislaufwirtschaft im Bereich der Kunststoffe seit Jahren konsequent voran. Daher freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen im Beirat und mein bisher gewonnenes Wissen bei der Mitgestaltung der Kreislaufwirtschaft beim VNL mit einfließen zu lassen“, erklärt Reutter in einer Aussendung.



„Ich freue mich, dass wir mit Thomas Reutter einen sehr erfahrenen und engagierten Supply Chain Leader für den VNL-Beirat gewinnen konnten. Mit ihm wollen wir den VNL-Schwerpunkt „Kreislaufwirtschaft“ und die Auswirkungen auf die Logistik verstärkt bearbeiten. Die Kreislaufwirtschaft ist ein maßgeblicher Baustein des europäischen Green Deal und spielt eine zentrale Rolle, die Klimaziele zu erreichen“, ergänzt VNL-Obmann Franz Staberhofer.



Der Beirat des VNL setzt sich laut Verein aus "hochrangigen Unternehmerpersönlichkeiten und Wissenschaftlern" zusammen: Neben dem Sprecher des Beirats mit Hubert Zajicek (Leitung Steel Division, Voestalpine AG), und seinen beiden Stellvertretern Johannes Hödlmayr (Vorstandssprecher, Hödlmayr International AG) und Peter Umundum (Vorstand, Österreichische Post AG, Paket & Logistik) zählen Andreas Bawart (Geschäftsführer, Banner GmbH), Gabriel Felbermayr (Direktor, WIFO), Peter Klaus (Gastprofessor, TU München Asia), Eduard Wünscher (Geschäftsführer WEGIP GmbH), Gunther Olesch (Geschäftsführer, Phoenix Contact GmbH & Co. KG) und nun auch Thomas Reutter zum VNL-Beirat.