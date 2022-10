Die Herausforderungen in der Logistik haben spätestens seit der Covid-19-Pandemie deutlich zugenommen. Waren die Themen Automatisierung und Nachhaltigkeit schon davor wichtige Zukunftsthemen, sind sie spätestens jetzt zu dringlichen Aufgaben gewachsen.



Das kann man auch am Themenkatalog der größeren Logistik-Events erkennen, die im Herbst über die Bühne gingen. So drehte sich etwa das Futurelab des VNL am Österreichischen Logistiktag in Linz stark um das Thema Energie, Ressourcen und Nachhaltigkeit. Um diesen Herausforderungen zu begegnen sei es jetzt an der Zeit für eine sektorübergreifende Zusammenarbeit, die auch Ressourcen schont, meint etwa VNL-Obmann Franz Staberhofer bei seiner Eröffnungsrede.



Doch Nachhaltigkeit ist ein breites Thema und verfügt vor allem über zahlreiche Begrifflichkeiten. ESG, Scope, CSRD sind nur einige davon. Scope etwa wird in drei Ebenen unterteilt: Scope 1 sind direkte Emissionen etwa wie die Kraftstoffverbrennung. Scope 2 umfasst indirekte Emissionen aus der Erzeugung von gekauftem Strom, Wärme und Dampf und Scope 3 - was viele Unternehmen noch nicht in ihre Emissionsüberlegungen mit einbeziehen - umfasst die Emissionen der Supply Chain, die naturgemäß schwer erfass- und messbar sind.

>> Lesen Sie dazu: Wieviel Energie benötigt Ihre Lieferkette? <<

Mittlerweile gibt es einige Unternehmen, die bei der Erfassung von Scope-3-Emissionen behilflich sind und auch dabei unterstützen, diese zu reduzieren, so wie etwa Carbontrust oder Sustainabill. Auch Ecoact, ein Beratungsunternehmen im Bereich Nachhaltigkeit, das Atos gekauft hat, hilft Unternehmen bei Nachhaltigkeitsbestrebungen.



Ecoact-Mitarbeiter Josef Rohregger, selbst auch Meteorologe, fand am Logistiktag des VNL deutliche Worte zur Bedeutung der nachhaltigen Transformation der Wirtschaft und belegte sie mit Zahlen. So hat er etwa aufgezeigt, dass nach einer Studie der Europäischen Union die Investitionen in Digitalisierung der europäischen Länder um einiges weniger sein werden als jene in Nachhaltigkeit. Außerdem, stellte er fest, hätten sehr viele Unternehmen weltweit freiwillig in Nachhaltigkeit investiert - und diese Zahlen stiegen exponentiell.