Während der Handel in den Schwellenländern weiterhin am schnellsten wächst, werden den aktuellen Prognosen zufolge 55 Prozent des globalen Handelswachstums in den nächsten fünf Jahren auf die fortgeschrittenen Volkswirtschaften entfallen. Vergleicht man die Regionen, so wird für Europa ein fast ebenso hohes Wachstum des Gesamthandels prognostiziert wie für Ostasien und den Pazifikraum (37 Prozent).



Was sagt uns das? Es bedeutet, dass es sowohl in den fortgeschrittenen als auch in den aufstrebenden Volkswirtschaften und in fast allen Regionen der Welt erhebliche Wachstumsmöglichkeiten für den Handel gibt. Die Trends, die wir sehen, unterstreichen diesen Gedanken. So ist der Anteil der Schwellenländer (einschließlich China) am Welthandel von 24 Prozent im Jahr 2000 auf 40 Prozent im Jahr 2012 gestiegen, schwankt aber seither um diesen Wert.



Traditionell waren die Schwellenländer Produzenten von Rohstoffen, während hochentwickelte Produkte die Domäne der fortgeschrittenen Volkswirtschaften waren. Dies hat sich erheblich geändert. Die Schwellenländer werden auch zu immer wichtigeren Exporteuren von komplexen Investitionsgütern, wie Industrieanlagen und Motoren.



Über den Handel hinaus sind die Schwellenländer weiterhin auf dem Vormarsch, insbesondere in den Bereichen Konnektivität, Innovation und führende Unternehmen. So werden diese Länder zu immer erfolgreicheren Exporteuren von anspruchsvollen Kapital-, Zwischen- und Konsumgütern - und zu immer bedeutenderen Importeuren von Rohstoffen.



Der Aufstieg der Schwellenländer ist nicht mehr in erster Linie eine Geschichte der Quantität - der schieren Menge der gehandelten Güter - sondern der Qualität und Innovationskraft dieser Güter. Es ist die Geschichte einer dramatischen Rollenverschiebung - von Rohstofflieferanten über ausländische Komponentenhersteller bis hin zu Herstellern von Hightech-Produkten. Wir werden einmal mehr Zeuge der allgegenwärtigen Macht der Globalisierung und der Tatsache, dass Länder aus einer aktiven Teilnahme am internationalen Handel erhebliche Vorteile ziehen können.