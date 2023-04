Obwohl die Richtlinie bis zu ihrer Verabschiedung noch einige Änderungen enthalten wird, gibt es einige allgemeine Angaben zum Geltungsbereich, die den Kern der Gesetzesabsicht bilden. Unternehmen sollten sich an Rechtsexperten wenden, um die Einzelheiten der Einhaltung der Vorschriften zu klären, aber wenn Ihr Unternehmen in eine der verschiedenen Kategorien fällt, besteht ein hohes Risiko für Auswirkungen.



Geografisch gesehen ist der Geltungsbereich weit gefasst und umfasst Unternehmen, die ihren Sitz in der EU haben oder in erheblichem Umfang in der EU-Wirtschaft tätig sind. Das Gesetz enthält spezifische Kriterien für die Anzahl der Mitarbeiter und die Einnahmen (Umsatz) von Unternehmen mit Sitz in der EU oder von Unternehmen mit Sitz im Ausland, die Geschäfte in einem EU-Land tätigen.



Das vorgeschlagene Gesetz gilt unmittelbar nur für die obersten ein Prozent der Unternehmen, sowohl was die Größe als auch die Zahl der Beschäftigten betrifft. In den Anwendungsbereich fallen Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten und einem weltweiten Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro. Das sind zwar nur die größten ein Prozent der EU-Unternehmen, aber die Richtlinie wurde so gestaltet, dass dieses ein Prozent für die Durchsetzung des Gesetzes in seinem gesamten Liefernetzwerk verantwortlich ist. Auf diese Weise hofft die EU, einen Durchsickereffekt zu erzielen, der letztlich auch kleine und mittlere Unternehmen erreicht.



Kleine und mittlere Unternehmen werden zwei Jahre nach Verabschiedung des Gesetzes in den Anwendungsbereich fallen, wenn sie zu den "High-Impact"-Branchen gehören. Dies gilt für Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten und einem weltweiten Umsatz von mehr als 40 Millionen Euro, wenn sie in der Herstellung von Textilien, Leder und verwandten Produkten, dem Großhandel mit ; Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Lebensmittelherstellung, dem Großhandel mit landwirtschaftlichen Rohstoffen, lebenden Tieren, Holz, ; der Gewinnung von Bodenschätzen, der Herstellung von Metallen und Mineralien sowie dem Großhandel mit Bodenschätzen und Produkten tätig sind. Diese Einbeziehung gilt nicht für Unternehmen aus Drittländern, sondern nur für solche mit Sitz in der EU.