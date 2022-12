Um das Lieferkettengesetz einhalten zu können, braucht es Software, braucht es Daten – und es braucht wohl auch künstliche Intelligenz. Denn um wirkliche Transparenz über Menschenrechts- und Umwelt- bzw. Naturschutz-Kriterien zu erreichen, ist aufwendig. Bisher haben Unternehmen viele entsprechende Daten über Fragebögen evaluiert. Künstliche Intelligenz etwa könnte bereits verfügbare Daten und Informationen – etwa aus Nachhaltigkeitsberichten - automatisiert suchen und erfassen, erst im zweiten Schritt müssen dann händisch die restlichen Informationen aufgenommen werden. Das erklärt etwa Jolene Ernesti, Mit-Gründerin des Start-ups ecotrek, das inzwischen zu Ecovadis gehört, der führenden Ratingagentur für Nachhaltigkeit in der Welt, in einem Podcast mit der FAZ.



Da sich aber die Menge an Nachhaltigkeits-Nachrichten jedes Jahr verdopple, könne man diesen Prozess durch neue Technologien weiter automatisieren, indem etwa KI-Lösungen durch Semantic-Search-Ansätze in Dokumenten tiefergehend nach fehlenden Nachhaltigkeits-Themenfeldern suchen, oder mittels Live-News-Monitoring-Ansätzen die veröffentlichten Nachrichten von Journalisten oder anderen Menschen in die Auswertung mit einbeziehen.



„Künstliche Intelligenz verhilft in erster Linie zu mehr Transparenz“, erklärt Henning Hatje, der Gründer der Plattform Lhotse, im Interview mit dem Dispo-Schwestermagazin Industriemagazin. Die Plattform spürt für verschiedenartigste Unternehmen die besten Angebote von Händlern im Netz auf und unterstützt sie damit beim taktischen Einkauf.



„Mit Lhotse Search, einer Komponente unserer KI-Softwarelösung, haben Unternehmen sofortigen Zugriff auf unsere Lieferantenbasis, die aus Hunderttausenden von Lieferanten besteht, sowie auf ihre eigenen historischen Daten. Mit dieser Transparenz können unsere Kunden so viele konforme Lieferanten wie möglich finden“, sagt Hatje. „Gleichzeitig können unsere Kunden mit Hilfe unserer Software die Nachhaltigkeitskennzahlen in unseren Systemen vermerken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere Software unseren Kunden hilft, schneller und nachhaltiger Lieferanten zu finden, und das alles über eine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche.“



Die Wiener KI-Plattform Prewave wiederum will sich zu einer end-to-end Lieferkettenrisiken-Plattform ausbauen; also vom Aufdecken der Lieferkette, hin zum Finden von Risiken und weiterhin auch zum Bearbeiten und Lösen von Lieferkettenproblemen. Dafür hat das junge Unternehmen kürzlich in einer Finanzierungsrunde 11 Millionen Euro eingesammelt. Aktuell sehe Prewave dabei vor allem den DACH-Markt als Kernmarkt. Mit dem neuen Investment werden wir vor allem den restlichen Europäischen Markt forcieren, erfährt dispo auf Anfrage. Ein deutscher Großkunde, der bereits auf Prewave setzt, ist die BMW-Group.



Konkret unterstützt die KI-Plattform Prewave Unternehmen dabei, Lieferkettenrisiken vorherzusagen, zu finden, zu verstehen und zu kategorisieren. Die Plattform deckt eine breite Palette von Risiken bei Zulieferern ab, die beispielsweise Menschenrechte, Nachhaltigkeit oder eben die Einhaltung von Lieferkettengesetzen beinhalten. Risikowarnungen werden direkt an Unternehmen gesendet, die sich mit ihren Lieferanten dann in Verbindung setzen können, um Probleme zu lösen und Störungen zu mindern – etwas, das angesichts der immer strengeren Gesetzgebung für die Lieferkette in ganz Europa nicht mehr wegzudenken ist.